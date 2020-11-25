На Ставрополье новые профессии освоили более 600 человек

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Профессию по федеральной программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования получили 609 жителей Ставрополья, которые остались без работы из-за пандемии. Всего участником программы в регионе могут стать 2,2 тыс. человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства образования края.

"Уже 609 жителей Ставропольского края получили профессию по федеральной программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Программа реализуется в 2020 году в рамках нацпроекта "Образование". Программа призвана помочь жителям региона, которые потеряли работу во время пандемии, выпускникам образовательных организаций, а также тем, кто решил изменить профессию. Организаторами проекта выступают Министерство просвещения РФ совместно с Союзом Worldskills Russia", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональным оператором программы на территории Ставропольского края выступил - Центр опережающей профессиональной подготовки Ставропольского края. В Ставропольском крае запущены образовательные площадки на базе 11 центров обучения по 35 компетенциям.

"Профессии были выбраны с помощью анализа рынка труда региона. Всего в крае участниками программы могут стать 2 200 человек. Один из важнейших компонентов программы - трудоустройство слушателей. Выпускники получат документы о квалификации, результаты будут занесены в федеральный реестр сведений, а также skills-паспорт с профилем полученных профессиональных компетенций", - сказано в пресс-релизе.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.