Мурманские власти назвали развитие МСП ключевой целью в Арктике

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Развитие малого и среднего бизнеса в Арктике и создание новых рабочих мест губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал ключевой задачей для региона, выступая в среду на международном арктическом форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Крупные компании, промышленность, логистика - это, действительно, сейчас фундамент, основа экономики арктической, по крайней мере, в Мурманской области. Но ставку, которую мы делаем на малый и средний бизнес - она ключевая. <…> В тот момент, когда происходит модернизация производства и внедрение цифровых технологий, нам принципиально важно создавать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе, в туризме, и сегодня задача такая не просто стоит, а по новым инвестиционным условиям", - сказал Чибис.

Он напомнил, что одним из ключевых препятствий для работы малого и среднего бизнеса в Арктике была обязанность выплачивать работникам северные надбавки, налоговое бремя при этом было достаточно большим. "Была история с очень большим фондом оплаты труда за счет "полярок", которые вынуждены платить, и, соответственно, с большим бременем по социальным взносам, сегодня при инвестициях от миллиона рублей для малого предпринимателя вместо 30% взноса - 3,5%, по сути в десять раз сократили объем фискальной нагрузки. И мы у себя в регионе приняли решение, мы на три года, по сути обнулили свои налоги по малому и среднему бизнесу, до минимума свели для того, чтобы по-настоящему создать условия для их роста", - пояснил губернатор.

Глава региона отметил, что в Мурманской области помимо реализации крупных инвестиционных проектов, развития Северного морского пути и Мурманского транспортного узла сделан акцент и на арктический туризм. Это позволяет людям увидеть Арктику, обратить внимание на экологию, а также в рамках развития этого направления создать другую инфраструктуру не только для туристов, но и жителей Мурманской области.

Международный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проводится с 2010 года. В год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, форум стал называться "Дни Арктики и Антарктики в Москве", а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. В этом году ключевой задачей мероприятия является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике.