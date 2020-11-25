В Оренбурге приняли стратегию развития исторического центра города

ОРЕНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Оренбургской области одобрил в среду с учетом поправок стратегию пространственного развития исторического центра Оренбурга, мероприятия предложенной концепции предполагают бюджетные и частные инвестиции в сумме около 26 млрд рублей до 2030 года, сообщили участники заседания.

"В Оренбурге определена стратегия пространственного развития исторического центра Оренбурга с учетом специфики территории и интересов горожан. Это первый город в стране, где внедрен комплексный стратегический подход к развитию исторической крепости. Уверен, что реализация станет примером качественных решений для других территорий", - сказал в ходе заседания губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Главный архитектор Оренбургской области Наталья Ибрагимова отметила, что "переход на разумное и устойчивое развитие городов и территорий - шанс начать идти в ногу со временем и запросами всех уровней интересов и жителей". Продуманное городское планирование, по ее словам, поможет остановить отток населения. При этом разработанная для Оренбурга стратегия предлагает "уплотнять центр и выделять зоны для его роста и стабилизации".

"Главная цель стратегии это восстановить значимость исторического центра для социально-экономического развития Оренбурга в целом, повысить его привлекательность для развития бизнеса и туризма и создать комфортные условия для жизни", - уточнили разработчики документа. Среди эффектов от реализации стратегии они назвали увеличение в два раза объема предложений качественной жилой недвижимости в историческом центре и достижение высокой равномерной плотности жилой застройки, рост на 60% количества субъектов малого и среднего предпринимательства и доходов бюджета города, увеличение туристического потока на 30% за счет модернизации существующих и создания новых культурно-досуговых объектов.

Развитие предлагаемой ими транспортно-пешеходной инфраструктуры позволит увеличить пешеходную активность, а также исключить ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. "Развитие ландшафтно-рекреационного каркаса позволит в десять раз увеличить площадь озелененных территорий общего пользования. Мероприятия, заложенные в раздел экологии и микроклимата позволят снизить уровень загрязнения реки Урал сточными водами и оптимизировать сбор твердых бытовых отходов", - уточнила докладчик.

Общая потребность для реализации стратегии составит, по расчетам разработчиков, 26 млрд рублей при реализации ключевых мероприятий до 2030 года. При этом частные инвестиции составят 7,5 млрд рублей, остальное - бюджет. Выслушав презентацию, Паслер положительно оценил качество и грамотность разработки документов, но обратил внимание на экономическую составляющую, попросил уточнить расчеты, чтобы понимать, реально ли реализовать эту концепцию в Оренбурге.