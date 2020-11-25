Музей ретро-автомобилей открылся в Новороссийске

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Музей ретро-автомобилей с коллекцией отечественных машин 40-90-х годов открылся в Новороссийске. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"В Новороссийске начал работать музей ретро-автомобилей, где представлена коллекция отечественных машин 40-90-х годов. Посетители смогут узнать об истории советского и российского автомобилестроения, увидеть легендарные "Волги", "Москвичи", "Запорожцы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспозиция работает на базе винного комплекса Шато Пино и станет дополнением к традиционной экскурсионной программе объекта.

"Город ежегодно посещают более 1 млн туристов, основная часть из них приезжает на экскурсии по достопримечательностям, связанным с военной историей или объекты эногастрономического туризма. Новый музей также войдет в программу экскурсионных туров по Новороссийску", - приводится в сообщении комментарий министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

В Краснодарском крае находится более 600 объектов туристического показа, туристам доступно 280 экскурсионных и туристических маршрутов. Большинство маршрутов проходит в Анапе, Геленджике, Сочи, Крымском и Темрюкском районах, а туристических - в горной и предгорной зонах Апшеронского, Мостовского, Отрадненского, Северского и Туапсинского районов. В этом году ряд туристических объектов Кубани вошли в число лучших мировых достопримечательностей.