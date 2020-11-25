Семь российских вузов объединились в консорциум по проблемам архитектуры в Арктике

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Семь федеральных университетов России объединили усилия по развитию российской Арктики - создан научно-образовательный консорциум "Будущее арктической архитектуры и динамика климата". Соответствующее соглашение между первыми семью участниками подписано в среду на форуме "Креативные индустрии Арктического региона", сообщили ТАСС в Московском финансово-промышленном университете "Синергия".

"Первыми участниками консорциума стали Московский архитектурный институт (МАРХИ), Мурманский арктический государственный университет, Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и Арктический государственный институт культуры и искусств. Соответствующее соглашение заключено 25 ноября в рамках форума "Креативные индустрии Арктического региона". В будущем состав участников будет расширяться", - сообщили ТАСС в университете.

Главная цель объединения - сохранить имеющуюся застройку Арктического региона и развитие будущей городской среды, объектов инфраструктуры. Как отмечают его участники, из-за глобального потепления Арктическая зона России сегодня находится в зоне особого риска. Повышение уровня моря и деградация многолетних мерзлых грунтов приводят к разрушению местной архитектуры, нарушению функционирования всех портов и инфраструктурных объектов на трассе Северного морского пути - от Мурманска до Чукотки. "На данный момент климатические изменения вызывают разрушение всех типов сооружений более чем на трети арктической территории Российской Федерации. Ситуация требует незамедлительного поиска и разработки беспрецедентных архитектурных решений, которые будут адекватны этой динамике среды", - констатировал заведующий кафедрой Архитектуры экстремальных сред МАРХИ Сергей Галеев.

Ключевой задачей деятельности консорциума станет разработка проектов для формирования современной городской среды в арктических регионах. По словам декана факультета дизайна и рекламы университета "Синергия" Татьяны Ашутовой, интерес к работе с арктическими территориями обусловлен слабо раскрытым понятием городской среды в арктических населенных пунктах. "Сегодня у нас имеются конкретные представления о процессе работы с южными землями, однако специфика северных зон остается под вопросом, ставя тему арктического благоустройства в положение востребованной для проработки ниши", - сказала Ашутова.

Также университеты займутся проведением научных исследований и разработкой новых образовательных программ по направлениям, востребованным в Арктике, добавила ректор Мурманского арктического госуниверситета Ирина Шадрина.