В Ингушетии благоустроили 43 общественные территории в 2020 году

МАГАС, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии благоустроили в регионе 43 общественные территории в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя республики, распространенном в среду.

"В 2020 году в Ингушетии в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроили 43 общественные территории. На эти работы было выделено более 139 млн рублей, 137 из которых - средства федерального бюджета. В порядок приведены общественные пространства в 9 муниципальных образованиях, проект выполнен на 100%", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на всех территориях обустроены тротуарные дорожки с бордюрами, модернизированы системы наружного освещения, установлены скамейки, урны, проведены работы по благоустройству и озеленению парков, скверов, пешеходных улиц и др.

"В Карабулаке в рамках проекта благоустроены 4 улицы и 2 сквера, где появились новое асфальтное полотно, тротуары и освещение. А на территории Сквера ветеранов и в парке имени 25-летия Ингушетии установили детские площадки, скамейки и урны, площадки для воркаута. Провели работы по озеленению территории и установке фонтана", - уточняет пресс-служба.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.