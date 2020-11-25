В Ингушетии намерены создать аллею памяти Героев РФ

МАГАС, 25 ноября. /ТАСС/. Власти административного центра Ингушетии Магаса намерены создать в городе первую аллею Героев РФ. Работы по строительству будут начаты в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы городской мэрии.

"В память об уроженцах Ингушетии, ставших Героями РФ, в Магасе планируется строительство новой аллеи "Героев Российской Федерации". Сегодня с Героем России Абабукаром Костоевым и сотрудниками мэрии Магаса выехал на прилегающую к башне Согласия территорию для определения места расположения аллеи", - говорится в сообщении.

Как сообщается, во время выезда была намечена территория, на которой в ближайшее время будут начаты работы по строительству аллеи.

В современной России звания Героя, в том числе Героя Труда, удостоилось двенадцать уроженцев Ингушетии. Первым Героем России стал начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава, военный летчик 1-го класса, генерал-майор авиации Суламбек Осканов. Он посмертно был удостоен этого звания.