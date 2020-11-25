Более 1 млрд рублей направят на выпуск нитриловых перчаток на Тамбовском пороховом заводе

ТАСС, 25 ноября. Тамбовский пороховой завод, расположенный в городе Котовске, по программе диверсификации продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) направит более 1 млрд рублей на запуск производства нитриловых перчаток на своих площадях. Об этом в среду сообщается на сайте Минпромторга России.

"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в формате ВКС (видео-конференц-связи) в церемонии запуска реализации проекта производства нитриловых перчаток на Тамбовском пороховом заводе. Проект организован в рамках реализации программы диверсификации продукции предприятий ОПК. Проект, в реализацию которого завод инвестирует более 1 млрд рублей, отвечает всем современным требованиям. Создаваемые мощности учтут принципы бережливого производства и наилучших доступных технологий", - говорится в сообщении Минпромторга России.

Как уточняется, запуск производства запланирован на май 2021 года, будет создано восемь линий, способных в автономном и круглосуточном режимах выпускать не только нитриловые перчатки, используемые в медицине, в работе с химическими растворителями, в косметических салонах и так далее, но и латексные и неопреновые.

Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших в России производителей пороха, основан в городе Котовске в 1915 году, в годы Великой Отечественной войны выработал около 90 тыс. тонн пороха и 40 млн зарядов. В настоящее время выпускает свыше 200 видов продукции военного и гражданского назначения, пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов, а также игрушки-неваляшки. Порядка 20% продукции экспортируется.