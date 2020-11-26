Переобучение прошли более 100 жителей Северной Осетии старшего возраста в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Более 100 жителей Северной Осетии старшего возраста прошли повышение квалификации и подготовку по новым специальностям в республике в 2020 году. Наиболее востребованной программа стала у медиков и педагогов, сообщила журналистам начальник отдела профобучения и профориентации Комитета по занятости населения республики Элла Авакова.

"Участниками в основном стали работники образования и здравоохранения. По "Старшему поколению" мы обучили 103 человека, из них 35 - врачи, 64 - работники сферы образования, четыре человека - это люди, которые обучились для работы в других сферах", - сказала она.

На переобучение и повышение квалификации жителей старшего поколения в республике в 2020 году направили более 3,8 млн рублей. "Реализуется новая государственная политика в сфере профессионального образования, это имеет немалый социальный эффект <…> Мы тщательно подошли к проработке категорий участников, чтобы человек осознанно вошел в проект. Все 100% сохранили свои рабочие места, из незанятых все практически трудоустроены", - отметила Авакова.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и состоит из пяти федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение", который включает мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.