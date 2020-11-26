В муниципальных учреждениях Лермонтова установят "умные" счетчики

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Несколько видов "умных" счетчиков установят в городе Лермонтов Ставропольского края при реализации программы "Умный город". Кроме того, там появятся "умные" остановки и видеокамеры, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального информационно-аналитического центра "Умное Ставрополье".

"На первом этапе в Лермонтове будут активно внедряться различные системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов. В планах города - установить в муниципальных учреждениях по четыре вида счетчиков, датчики температуры, протечек и управляемые задвижки для регулирования отопления. Кроме того, будет произведен монтаж "умных" устройств и датчиков, обеспечивающих безопасность, ведущих учет потребления ресурсов ЖКХ, а также управляющих освещением и осуществляющих мониторинг инженерных систем. Также для города будет закуплена дополнительная коммунальная техника, уже оснащенная интеллектуальными системами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется развивать систему безопасности. Дополнительно к уже имеющейся сети городского видеонаблюдения администрация муниципалитета рассчитывает закупить 20 "умных" видеокамер. На сложных перекрестках, зарекомендовавших себя повышенной аварийностью, а также на въездах в Лермонтов установят десять камер, способных распознавать государственные регистрационные знаки. В местах отдыха и массового скопления людей смонтируют десять видеокамер с функцией распознавания лиц.

По данным пресс-службы, еще одно из мероприятий по цифровизации городского хозяйства - монтаж десяти "умных остановок". Остановочные павильоны оснастят туристической информацией, актуальными сведениями о графике и маршрутах общественного транспорта, кнопкой вызова экстренных служб, камерами видеонаблюдения, а также афишей событий.

"В России развитие "умного ЖКХ" поставлено на второе место по важности после "городского управления" в структуре реализации ведомственного проекта "Умный город", "Умное ЖКХ" стало заблаговременно внедряться на Ставрополье с особой ответственностью. Это один из немаловажных индикаторов "Умного города", оценочными критериями которого являются "умное жилье" и коммунальная инфраструктура. Лермонтов - небольшой и компактный город, поэтому все грядущие изменения, направленные на существенное улучшение качества жизни населения, будут особенно заметны и наглядны. Кроме того, оптимизация городского хозяйства позволит повысить инвестиционную привлекательность муниципалитета", - приводятся в сообщении слова директора регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергея Рудомёткина.

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации". По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в интернете вещей сейчас задействованы девять городов региона: Ставрополь, Невинномысск и города, входящие в агломерацию региона КМВ: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Лермонтов, Минеральные Воды, Георгиевск и Железноводск.

О нацпроекте

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента РФ Владимира Путина был утвержден седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект". На данный момент общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.