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В Северной Осетии открылась выставка, посвященная 1100-летию крещения Алании

На ней представлены более 100 авторских работ художников из Венгрии, Франции, Бельгии, Москвы и Краснодара

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Конкурс-выставка "Алания: образы прошлого" к 1100-летию крещения Алании открылась в выставочном зале Союза художников республики. На ней представлены более 100 авторских работ художников из Венгрии, Франции, Бельгии, Москвы и Краснодара, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры Северной Осетии в четверг.

"В выставочном зале Союза художников Северной Осетии открылась конкурсная выставка "Алания: образы прошлого" в рамках плана мероприятий к 1100-летию Крещения Алании. В конкурсе приняли участие художники РСО-Алании, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Южной Осетии, Венгрии, Франции, Бельгии. Всего на конкурсной выставке представлено более 100 авторских работ в номинациях "живопись", "скульптура", "декоративно-прикладное искусство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс проводится в трех тематических номинациях: "Сюжетная картина о христианской истории Алании, крещении страны, подвигах православных подвижников и святых"; "Историческая сюжетная картина об истории Алании-Осетии"; "Портрет исторического персонажа". 26 ноября жюри определит лучшие работы по номинациям, а 27 ноября состоится оглашение имен художников-победителей и их награждение.

Организаторы конкурса - Министерство культуры РСО-Алании, Владикавказская и Аланская Епархия Русской Православной церкви; Союз художников республики; Институт истории и археологии республики; Национальный республиканский музей.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, его реализацию предполагается осуществить за период с 2020-го по 2022 год. Всего запланировано 10 мероприятий в рамках культурно-массовых торжеств, просветительской и издательской деятельности и еще 15 - в рамках реализации реставрационных работ объектов культурного наследия. Общий объем финансирования составляет 210,9 млн рублей.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.

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