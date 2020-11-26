Любимову назначили руководителем оргкомитета по празднованию 100-летия КЧР

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Карачаево-Черкесии (КЧР) министра культуры РФ Ольгу Любимову. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

В октябре 2017 года президент России Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 100-летие образования Карачаево-Черкесии.

"Включить в состав организационного комитета следующих лиц: Любимова О. Б. - министр культуры РФ (председатель организационного комитета)", - говорится в документе.

Отмечается, что в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования КЧР также включены мэр Черкесска Алексей Баскаев и замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.