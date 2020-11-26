Общереспубликанское антинаркотическое движение планируют создать в Ингушетии

МАГАС, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены поддержать создание единого республиканского антинаркотического движения, резолюцию по созданию которого планируется подписать в Магасе в рамках первого антинаркотического форума в регионе. В нем принимают участие федеральные эксперты, специалисты, изучающие проблемы профилактики наркомании и наркопреступности, представители органов власти, общественности и духовенства.

"Данный форум проходит в развитие подписанной президентом страны стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, проведение форума также является поручением главы региона, он организован при содействии Фонда поддержки исламской культуры. Эта площадка стала консолидирующей общество, духовенство, и, несмотря на разность политических взглядов, есть общая проблема, с которой мы должны бороться - наркомания. Мы планируем подписать резолюцию, опираясь на общественных активистов, в том числе на существующее в регионе движение "Антилирика", по созданию общереспубликанского движения, которое будет действовать в рамках правового поля", - рассказал ТАСС и.о. министра по внешним связям, нацполитике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков.

По его словам, участником республиканского движения сможет стать любой желающий. "Приехавшие на форум общероссийские движения, наиболее авторитетные, которые участвовали в разработке стратегии антинаркотической безопасности страны, поделятся своим передовым опытом в регионах. Мы надеемся, что участники движения, которое планируется создать, встретятся с главой региона, где будут поставлены цели и задачи движения", - добавил собеседник ТАСС.

Как сообщил агентству руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, необходимо, чтобы общественная инициатива по выявлению распространителей наркотиков и точек продаж велась в рамках закона.

"Важно, чтобы государство свою воспитательную часть вело профессионально: для преступников жесткое наказание, для тех, кто хочет работать в рамках общественного контроля, обучение, помощь и поддержка, тогда мы получим элемент правильных результатов, по итогу которого мы выстроим систему по защите населения. В регионе сегодня есть хорошая практика, основной посыл благой, так как участники этого движения выступают за то, чтобы ловили нарушителей и карали их в рамках закона, в рамках адатов и т.д., важно чтобы все это было не просто поддержано государством, а выведено в правовое поле", - сказал Хамзаев.

На 1 ноября 2020 года, на учете в психоневрологическом диспансере региона состоят 1 568 наркозависимых. Из них 236 - с тяжелой степенью наркозависимости.