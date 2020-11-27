На Ставрополье разработают новые казачьи туристические маршруты

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Туристические маршруты по южному склону горы Железной в Железноводске (Ставропольский край), где в середине 19 века располагалась казачья слободка, разработают в городе-курорте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сейчас в разработке находится туристический маршрут "Казачья застава", основанный на исторических фактах. Он будет проходить по Курортной зоне с посещением Краеведческого музея, по территории на южном склоне горы Железная, где в 1850-х годах располагалась так называемая казачья слободка. Есть истории казаков, которые были командированы именно в Железноводск, чтобы охранять знать высших чинов, которые приезжали к нам на воды, от горцев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется, что по маршруту будет водить гид, подготовленный в клубе молодых экскурсоводов.

"Кавказ - одно из уникальных мест, где сплелись культуры и истории многих народов. Традиции казачества живы в Железноводске, и мы хотим, чтобы туристы, которые к нам приезжали могли приобщаться к истории наших казаков именно через туристические сервисы, которые мы предлагаем. Сейчас в работе находится сразу несколько таких проектов", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы курорта Евгения Моисеева.

Ранее сообщалось, что в Железноводске готовится к реализации инвестиционный проект по созданию туристической этнодеревни в исконно казачьем стиле. Проектом предусмотрены места размещения, харчевни, где туристы смогут попробовать незаслуженно забытые блюда русской кухни. Предварительная стоимость инвестиционного проекта превышает 500 миллионов рублей.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.