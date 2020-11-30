В КБР приостановили проведение диспансеризации и профмедосмотров

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр приостановлены в Кабардино-Балкарии (КБР) в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"Приказом Минздрава КБР временно приостановлены диспансеризация и проведение профилактических медицинских осмотров в поликлиниках республики. Решение принято согласно требованиям Минздрава России в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Минздрава КБР в социальной сети Instagram.

Отмечается, что диспансеризация в связи с коронавирусом приостанавливается в этом году второй раз, всего врачами осмотрено, в целях профилактики и выявления хронических заболеваний, более 56 тыс. человек.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, в КБР по состоянию на 30 ноября проведено 291 720 исследований путем тестирования (за сутки плюс 2 827), выявлено 12 713 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 93). Из числа заболевших выздоровели 10 027 (за сутки плюс 126) человек, умерли 215 пациентов (за сутки 2 человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 432 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимации - 86. Всего в регионе работает девять госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом, где развернуто 1 859 коек.