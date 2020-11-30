В Центральной России до 2 декабря ожидаются дожди и мокрый снег

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Неустойчивая погода сохранится в Центральном федеральном округе до 2 декабря. Дожди, мокрый снег, ночные морозы до 5-10 градусов прогнозируются в большинстве областей, в том числе в Брянской, Тамбовской, Костромской, днем воздух будет прогреваться не выше минус 2-3 градусов, сообщили ТАСС в понедельник в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев, в регионе наступает похолодание, но существенных осадков в ближайшие двое суток не прогнозируется. "Ночью ожидается до 10 градусов мороза, днем - минус 3-4 градуса, без осадков, это и завтра, и послезавтра. Похолодание начнется с ночи на вторник и продлится до конца недели. Мы были в теплом секторе циклона, поэтому у нас было тепло, а сейчас у нас развивается антициклон, поэтому идет небольшое похолодание", - сказал Гусев.

Схожие погодные условия, по данным местных ЦГМС, 30 ноября и 1 декабря возможны в Тамбовской и Костромской областях. "По ночам температура будет опускаться до минус 10 градусов, дожди сменятся снегом, на дорогах образуется гололедица. Но много снега не выпадет, поскольку погоду будет определять антициклон. Во вторник и среду днем возможна переменная облачность, местами даже может выглянуть солнце", - сообщили в гидрометцентре Тамбовской области.

До минус 4-7 градусов ночами, и до минус 2-3 градусов в дневные часы с понедельника по среду ожидается в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях. В этих регионах дожди, мокрый снег пройдут преимущественно в понедельник и в ночь на 1 декабря. "Днем 1 декабря облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-восточный 5-10 м/с, температура воздуха - от нуля до минус 2 градусов", - отметили в ЦГМС по Брянской области.

В Калужской, Орловской, Тульской областях в ночные часы с 30 ноября по 2 декабря температура воздуха прогнозируется не ниже минус 1-3 градусов, днем в среду - до минус 1-2 градусов, небольшой дождь, мокрый снег возможны во вторник.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 2 декабря атмосферное давление начнет расти, в большинстве регионов ЦФО погода ожидается преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.