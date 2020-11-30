Резидент АЗРФ построит ресторан в Хибинах с инвестициями 350 млн рублей

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Компания "Тирвас" получила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) с проектом строительства панорамного ресторана в Хибинах на территории Мурманской области. Объем инвестиций в рамках реализации проекта составит более 350 млн рублей, сообщила в понедельник заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на оперативном совещании в правительстве региона.

"Проект в городе Кировск по строительству панорамного ресторана также получил статус резидента АЗРФ. Проект завершится в 2021 году, создав 71 новое рабочее место и объем инвестиций по данному проекту составляет более 350 млн рублей", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что статус резидентов Арктической зоны Российской Федерации от Мурманской области получили уже 12 инвесторов, все вместе они создадут в регионе 499 рабочих мест. Проект строительства панорамного ресторана с арктической кухней на вершине горы Айкуайвенчорр в Хибинах, где расположен главный горнолыжный курорт региона, получил поддержку Ростуризма.

В официальной группе "Панорамное кафе и ресторан на горе Айкуайвенчорр" "ВКонтакте" отмечается, что одновременно ресторан сможет обслуживать 300 посетителей, площадь его гостевых зон составит около 1 500 квадратных метров.

Высота горы Айкуавенчорр массива Хибин достигает 1705 м над уровнем моря. Там расположен горнолыжный комплекс "Большой Вудьявр", это в 12 км от города Кировска Мурманской области. Качество трасс, проложенных на склонах горы Айкуайвенчорр, подтверждено сертификатом Международной федерации лыжного спорта (FIS), что позволяет проводить на них соревнования международного уровня. Перепад высот составляет 540 м, а общая протяженность трасс превышает 45 км.