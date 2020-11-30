В КЧР четыре охраняемые природные территории поставили на кадастровый учет

ЧЕРКЕССК, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство экологии и природных ресурсов КЧР поставило на кадастровый учет первые четыре особо охраняемые природные территории (ООПТ), сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба министерства.

"В рамках государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в КЧР" за счет средств республиканского бюджета были выполнены работы по установлению границ ООПТ республиканского значения, в том числе: государственного природного заказника республиканского значения "Эльбурганский", памятника природы "Роща тиса ягодного в Эльбурганском лесничестве", памятника природы "Облепиховая роща в окрестностях аула Инжи-Чукун", корректировка и установление границ государственного природного заказника республиканского значения "Архызский", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на территории Карачаево-Черкесской Республики функционируют семь заказников регионального значения и 61 памятник природы. В 2020-2021 годах в рамках госпрограммы планируется продолжить работы по установлению границ заказников и памятников природы регионального значения, а также их внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ООПТ.