В Грозном открылся первый региональный центр развития дополнительного образования

ГРОЗНЫЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Первый региональный центр развития дополнительного образования открылся в понедельник в Грозном в рамках реализации нацпроекта "Образование". Он включает в себя технопарк "Кванториум", центр выявления и поддержки одаренных детей "Ахмат" и площадку цифрового образования "IT-куб".

"Сегодня мы запускаем первый инновационный образовательный комплекс в республике, оснащенный самым передовым оборудованием, лучшими учебными лабораториями для обучения одаренных детей. Здесь будут действовать центр цифрового образования, который поможет освоить все новейшие технологии, а также детский технопарк "Кванториум", занимающий одну из лидирующих позиций на федеральном уровне среди технопарков страны", - сказал на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность, что новое образовательное учреждение станет кузницей будущих специалистов. "Современный мир быстро развивается. Именно талантливая молодежь, разбирающаяся в высоких технологиях, позволит нам соответствовать новым вызовам и требованиям, поэтому так необходимо создавать условия для выявления и поддержки одаренных детей", - добавил глава региона.

На базе центра также начал работу мобильный технопарк "Кванториум". В его задачи входит обучение детей в отдаленных сельских районах современным инженерным компетенциям. Уникальная передвижная площадка позволит им получить дополнительное образование по актуальным научно-исследовательским и техническим направлениям.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десять ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.