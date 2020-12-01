Власти Норильска: угроза водоснабжения возникла из-за маловодности реки Норильской

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Маловодность реки Норильской угрожает водоснабжению центральной части Норильска (Красноярский край), где проживает 110 тысяч жителей. Власти города намерены получить реку во временное пользование для проведения работ по углублению русла, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

Река Норильская (Норилка) протекает по территории Таймыра и города Норильска. Она вытекает из озера Мелкое и впадает в озеро Пясино. Из-за снижения уровня реки в городе введен режим повышенной готовности.

"Взятие реки в пользование на пять лет позволит нам самостоятельно принимать решения по стеснению русла, не созывать комиссию по чрезвычайным ситуациям. Мы понимаем, что если уровень воды будет снижаться резко, и мы не проведем работы по стеснению русла реки Норильской, то нам придется эвакуировать население Центрального района, а это 110 тысяч человек", - цитирует пресс-служба и.о. мэра города Николая Тимофеева. Власти муниципалитета готовы взять расходы, связанные с использованием реки на себя.

Мэрия города подготовила перечень документов для получения реки во временное пользование, для проведения работ по углублению дна реки. Документы направлены в Енисейское бассейновое водное управления, региональное Минэкологии. Также вопрос должен быть согласован с Минстроем края и проведена оценка на биоресурсы в связи с возможным строительством и эксплуатацией запруды.

По сообщению ГО и ЧС Норильска, сейчас уровень воды в районе первого водозабора - 12,96 м, уровень для ограничения водопотребления составляет - 11,5 м, а остановки насосов - 11 м. Мониторинг уровня воды в реке продолжается, за последние дни он стабилизировался и имеет положительную динамику.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек.