Детские школы искусств ЯНАО получили 260 музыкальных инструментов в 2020 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Школы искусств Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в течение года получили 260 новых музыкальных инструментов по нацпроекту "Культура". Это почти в два раза больше, чем было годом ранее, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем официальном аккаунте в Instagram во вторник.

"В этом году мы начали масштабную программу обновления музыкальных инструментов по всему округу. Уже сейчас воспитанники 12 школ искусств играют на новых скрипках, виолончелях, трубах, роялях, аккордеонах. Всего приобрели 260 инструментов - почти вдвое больше, чем в прошлом году", - написал он.

Губернатор отметил, что программа обновления музыкальных инструментов будет продолжена и в следующем году. В школы искусств в Губкинском, Пуровском, Красноселькупском, Тазовском и Надымском районах поступят больше 150 инструментов. "Стремимся к тому, чтобы у наших детей было все самое лучшее - особое внимание уделяем качеству, подбираем производителей, которые ценятся в музыкальной среде", - добавил он.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.