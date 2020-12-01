Фестиваль молодых дизайнеров "Этномода" в Адыгее собрал более 200 участников из 18 стран

МАЙКОП, 1 декабря. /ТАСС/. Открывшийся во вторник в Адыгее фестиваль "Этномода", организатором которого выступают Адыгейский госуниверситет и Российский Союз Молодежи при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, объединил более 200 молодых дизайнеров из 18 стран. Об этом ТАСС сообщила директор по информационно-имиджевой политике Адыгейского госуниверситета (АГУ) Ирина Тлюстангелова.

"Дан старт шестому фестивалю молодых дизайнеров "Этномода", который объединил более 200 молодых дизайнеров из 18 стран мира. Из России очными участниками стали представители семи регионов - Краснодарского края, Москвы, Чукотского автономного округа, Кабардино-Балкарии, республики Северная Осетия-Алания, Ростовской области и Адыгеи, а всего участвует 20 регионов РФ. В связи с пандемией коронавируса и требованиями Роспотребнадзора в этом году фестиваль пройдет частично в формате онлайн, частично - в традиционном - на сцене госфилармонии региона", - сказала она.

Число участников по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза. Фестиваль открылся представлением коллекций дизайнеров прошлых лет и знакомством с жюри, которое традиционно возглавляет аналитик и историк моды, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций Александр Хилькевич. Оценивают работы российские эксперты, специалисты из Италии, Испании, Турции, США, Израиля, Японии. Почетными гостями шоу стали представители дизайнерских школ и высших образовательных учреждений мира. Прямая трансляция фестиваля ведется на YouTube-каналах Адыгейского государственного университета, Российского Союза молодежи и ВК-площадке Российской Студенческой Весны, только на канале РСМ она собрала уже 52 тыс. просмотров, пояснила собеседница агентства.

По ее словам, молодые авторы презентуют 58 коллекций, продемонстрировав прет-а-порте с этническими мотивами в современной интерпретации, традиционный национальный костюм, сценический костюм с элементами этно, представив костюмированное шоу в этностиле с музыкальным сопровождением, а также украшения, аксессуары, головные уборы, обувь в этностиле. В этом году внеконкурсной номинацией станет "Лучшее фото "Этномоды". Победителей назовут на гала-показе 2 декабря.

Адыгейский госуниверситет получил грант в размере 2,5 млн рублей на реализацию масштабного проекта, реализуемого для развития творческого потенциала молодежи и поддержки национальной культуры, традиций. Впервые творческий конкурс "Этномода" состоялся в 2015 году в рамках Всероссийского фестиваля "Студенческая весна на Кавказе", который был организован Адыгейским госуниверситетом при поддержке Российского союза молодежи (РСМ). Сегодня "Этномода" - это центральное мероприятие направления "Оригинальный жанр" федеральной программы поддержки студенческого творчества "Российская студенческая весна" Российского союза молодежи.