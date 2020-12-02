Реконструкцию набережной в Кинешме завершат досрочно за счет федеральной субсидии

ТАСС, 2 декабря. Реконструкция Волжского бульвара вдоль берега Волги в центральной части города Кинешмы Ивановской области по проекту туристско-рекреационного кластера "Малые города Ивановской области" завершится досрочно - в конце 2020 года - за счет средств федерального бюджета, сообщается в среду на сайте правительства региона.

1 декабря на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства РФ о софинансировании строительства объектов в составе туристских кластеров в РФ. На реконструкцию набережной в Ивановской области выделено 164 млн рублей.

"Работы по реконструкции Волжского бульвара в Кинешме, рассчитанные на два года, ведутся с опережением графика, что позволит завершить благоустройство уже в конце этого года. В рамках создания туристского кластера "Малые города Ивановской области" Ивановская область на проведение первого этапа благоустройства Волжского бульвара в Кинешме получила в 2020 году субсидию из федерального бюджета в размере 86,7 млн рублей. В 2021 году был запланирован второй этап масштабных работ по благоустройству бульвара, на которые планировалось выделить 78,1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящий момент подрядчик завершает второй этап благоустройства, который был ранее запланирован на следующий год.

Летом губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе рабочей поездки в Кинешму посетил Волжский бульвар и проинспектировал строительную площадку. По его словам, реконструируют не только берегоукрепление, но и сам бульвар. Выполнение работ по созданию обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара станет логическим продолжением благоустройства центра Кинешмы. В результате реализации проекта горожане получат обновленное место отдыха, современное пространство для проведения мероприятий.

Ранее сообщалось, что новый туркластер создадут на базе городов Кинешма и Юрьевец Ивановской области к 2024 году. По данным департамента культуры и туризма, реализация проекта нового туркластера позволит почти вдвое - до 2 млн человек в год - увеличить поток туристов в малые города Ивановской области. В 2018 году регион посетили свыше 800 тыс. человек.