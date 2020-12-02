Число туристов в нацпарке "Русская Арктика" к 2025 году возрастет до 1,5 тыс.

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. Число туристов, прибывающих на круизных судах в самый северный в стране национальный парк "Русская Арктика", к 2025 году возрастет в 1,5 раза и достигнет 1,5 тыс. за сезон, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.

"Ожидается, что к 2025 году количество туристов - участников круизных рейсов в "Русскую Арктику" превысит 1,5 тыс. Количество туристов в нацпарке составляет около тысячи человек за сезон", - сообщили в пресс-службе.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. В настоящее время туристы могут попасть в нацпарк на круизных судах, которые следуют по Северному морскому пути, по маршруту Шпицберген - Земля Франца-Иосифа - Шпицберген и на атомном ледоколе, который заходит на Землю Франца-Иосифа в ходе круиза на Северный полюс. Туристский сезон в парке продолжается с июня до конца августа-начала сентября.

В связи с планируемым увеличением числа туристов парк проводит оценку антропогенного воздействия на окружающую природную среду, чтобы минимизировать и свести к нулю негативное воздействие на арктические ландшафты. "На основе получаемых данных в период до 2035 года на территориях арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа будет создаваться туристическая инфраструктура: экологические тропы, визит-центры, смотровые площадки, остановочные пункты. Важным и перспективным направлением развития туристической инфраструктуры в Арктике является создание арктических мини-гостиниц (глэмпингов) ", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время разработан бизнес-план по созданию такого места размещения в южном кластере Парка, на архипелаге Новая Земля. Особое место в развитии арктического туризма в "Русской Арктике" в будущем должны занять принципиально новые экспедиционно-туристические многофункциональные арктические комплексы (МАК), способные принимать более сотни туристов единовременно. МАК послужат развитию нового, не классического круизного туризма в Арктике: доставка туристов будет осуществляться с помощью авиации, а осмотр архипелагов - с использованием вертолетов и маломерных судов. "Подобная логистическая схема будет способствовать существенному сокращению издержек и росту туристского потока. Проекты по созданию МАК будут способствовать развитию авиасообщения в Арктике", - добавили в пресс-службе.

Мыс Желания

В 2020 году два проекта по развитию арктического туризма на территории нацпарка по оценке антропогенной нагрузки и созданию экологической тропы на Мысе Желания Новой Земли стали победителями конкурса грантов Ростуризма на развитие внутреннего и въездного туризма, общая сумма грантовых средств - 3,5 млн руб. "В рамках данных проектов в 2021 г. предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на развитие туристской инфраструктуры. Они включают установку информационного оборудования: стендов, аншлагов, табличек, указателей; установку ограждений и предупреждающих табличек, маркировку опасных участков; организацию и обустройство выделенных мест отдыха на всем протяжении туристического маршрута", - добавил собеседник агентства.

В планах на 2021 год также консервация и восстановление зданий полярной станции "Мыс Желания", обустройство мест высадок туристов на берег, создание многоязычного бумажного путеводителя, аудиогида для туристов; обустройство сувенирного магазина и визит-центра нацпарка "Русская Арктика" на мысе Желания.

Мыс Желания находится на самом севере Новой Земли, по нему проходит граница между Карским и Баренцевым морями. На мысе расположен самый северный в стране маяк, строения советской метеостанции.