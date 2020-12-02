В трех городах Ставрополья откроются пункты вакцинации от коронавируса

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Первые пункты вакцинации от коронавируса в Ставропольском крае откроют в Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края по итогам заседания регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

"Глава края [Владимир Владимиров] поручил начать подготовку к прививочной кампании от коронавируса, проведение которой ожидается в следующем году. Главам городов Невинномысск, Пятигорск и Ставрополь дана установка совместно с краевым Минздравом подготовить создание первых пунктов вакцинации, проработать вопросы доставки вакцины в лечебные учреждения региона", - говорится в сообщении.

Осенью 2020 года в регион поступила первая партия вакцины от коронавируса, ее получили несколько десятков медиков. В декабре в регионе планируется провести массовую вакцинацию учителей и врачей. По желанию прививку смогут получить порядка 1,1 тыс. специалистов.

По данным краевого правительства, в регионе также продолжается доставка бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно. Помогают в этой работе волонтеры, ежедневно они совершают до 200 выездов к пациентам. Бесплатные лекарства получили около 2,4 тыс. пациентов в Ставропольском крае.

Школы в регионе работают в очном формате, однако губернатор поручил краевому министерству образования проработать вопрос возможности введения дистанционного обучения на отдельных территориях и в школах, где этого может потребовать эпидобстановка.

С начала пандемии в Ставропольском крае зарегистрировано 28 173 случая заражения коронавирусом, выписаны 24 839 пациентов, умерли 564 человека.