Три района Новгородской области впервые подключат к сетевому газу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Три района Новгородской области (Мошенской, Пестовский и Хвойнинский) впервые подключат к сетевому газу, сообщило в среду управление информации ПАО "Газпром". Подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период.

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы для газификации 18 населенных пунктов в Боровичском, Валдайском, Мошенском, Новгородском, Окуловском, Пестовском и Хвойнинском районах. Из них в три района - Мошенской, Пестовский и Хвойнинский - сетевой газ поступит впервые", - говорится в сообщении.

В сообщении управления также уточняется, что инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 3,651 млрд рублей, что в 5,1 раза больше, чем в 2016-2020 годах. Кроме того, будут проведены техническое перевооружение и реконструкция двух газораспределительных станций в Валдайском и Крестецком районах, что позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых.

"Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 2,3 тыс. домовладений, 22 котельных и промышленных предприятий", - добавляется в сообщении.

По информации управления, на 1 января 2020 года уровень газификации Новгородской области составил 59,2%, в том числе городов - 79,3%, сельской местности - 23,9%.