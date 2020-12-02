Архангельские застройщики готовы заняться комплексным развитием жилых кварталов

ТАСС, 2 декабря. Крупные компании Архангельской области сообщили о готовности к переходу к комплексному развитию территорий от точечной и хаотичной застройки жилых кварталов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области по итогам встречи губернатора Александра Цыбульского с представителями строительной отрасли.

"В ходе состоявшегося на площадке АО "Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов" совещания представители компании выразили готовность к работе в новых условиях. Тем более что возможность нарастить производственные мощности есть. В ближайших планах АО "Архангельскгражданреконструкция" - ввести в эксплуатацию новый завод по производству строительных конструкций. Это позволит увеличить объемы строительства почти в два раза", - говорится в сообщении.

Встреча руководителя региона с участниками строительного рынка прошла в связи с законопроектом о переходе к комплексному освоению жилых районов, принятым в первом чтении депутатами Госдумы. При квартальном, а не точечном развитии городских территорий застройщик должен будет не только возвести новые жилые дома, но и сформировать вокруг них комфортную социальную среду, обеспечить благоустройство, инфраструктуру. Проект предполагает, что регионы самостоятельно смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, учитывая мнение жильцов.

Как пояснил Цыбульский, такой подход позволит расселять не только ветхие дома, попавшие в федеральную программу по аварийному жилью, но и старые дома, не попавшие пока в эти списки. Переселять жителей с их согласия можно будет в пределах района проживания. Такую практику губернатор Архангельской области уже обсуждал с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, который назвал комплексное развитие территорий важнейшим инструментом достижения целей национальных проектов.

"Проект федерального закона о комплексном развитии территорий предполагает более широкие полномочия глав регионов в работе по переселению граждан из аварийного жилья и созданию комфортных общественных пространств. Для этого на местах необходимо объединить усилия заказчиков на строительство жилья, компаний-застройщиков и жителей региона", - считает Цыбульский.

В этой цепочке, по мнению главы региона, нужно также четко учитывать возможности региональных предприятий по производству строительных материалов, а также готовность ресурсных компаний к обеспечению новых объектов необходимой коммунальной инфраструктурой.

"Наш регион в целом готов выходить на новые объемы строительства, чтобы ускорить процесс расселения людей из аварийных домов", - заявил Цыбульский.

Программа расселения аварийного жилья

Архангельская область занимает четвертое место в России по объему аварийного жилья, требующего расселения. Программой в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено расселение 474,3 тыс. квадратных метров жилых помещений, расположенных в 1 820 многоквартирных аварийных домах, в которых проживают более 27 тыс. человек.

Помимо этого в регионе существует проблема схода ветхих домов со свай. По состоянию на конец июля в Архангельске выявлено 129 таких зданий, требующих срочного расселения. Не все из них официально признаны аварийными.