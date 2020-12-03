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Власти Камчатки ожидают, что соколиный центр даст региону около 55 новых рабочих мест

Власти региона также считают, что создание центра привлечет не менее 1,250 млрд рублей частных инвестиций

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Расширение границ ТОР "Камчатка" и включение в него Мильковского района полуострова, где в 2022 году построят первый в России соколиный центр, даст региону около 55 новых рабочих мест и привлечет более миллиарда рублей частных инвестиций. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона в четверг.

30 ноября правительство России расширило границы территории опережающего развития "Камчатка", куда была включена территория для создания Центра репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород.

"Создание такого центра на Камчатке станет серьезным вкладом в развитие инфраструктуры и привлечение туристов. Это огромное международное значение, потому что проблема сохранения кречетов и других видов ловчих птиц волнует все мировое сообщество. Кроме того, Центр репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород обеспечит создание дополнительно около 55 рабочих мест и привлечет не менее 1,250 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов и во внебюджетные фонды с 2020 по 2033 годы составят порядка 2 млрд. рублей", - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Уточняется, что работа Центра репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород будет направлена на воспроизводство наиболее ценного вида соколообразных - кречета белой (камчатской) морфы - и создаст базу для восстановления кречета на Камчатке. Также в числе задач центра - борьба с браконьерством. Планируется, что центр будет построен до конца 2022 года.

В настоящий момент в рамках ТОР "Камчатка" свои проекты реализуют 109 резидентов. Общий объем заявленных инвестиций - более 141 млрд рублей.

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