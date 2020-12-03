На Ставрополье на противопаводковые мероприятия до 2030 года направят более 5 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 3 декабря. /ТАСС/. План противопаводковых мероприятий до 2030 года утвержден на Ставрополье. Он включает более 40 мероприятий на сумму свыше 5,3 млрд рублей, сообщили журналистам в четверг в управлении по информполитике правительства края.

"Разработан и утвержден новый комплекс мер на 2021-2025 годы и плановый период до 2030 года, включающий 41 мероприятие. Общее финансирование составляет 5,34 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрея Хлопянова.

Отмечается, что в Минприроды уже приступили к реализации нового противопаводкового плана. В частности, на 10 из 19 берегоукреплений и на семи из 10 капремонтов гидротехнических сооружений разработана проектная документация, получившая положительное заключение госэкспертизы в сфере строительства. В 2021 году планируется выполнение работ на четырех объектах берегоукрепления: на реке Кума в селе Левокумка, в поселке Заря, на реках Мокрый Карамык и Кума в Зеленокумске. Намечена расчистка русел рек Джемуха, Грязнушка, Золотушка и балки Сухая Падина в Минеральных Водах и Пятигорске, а также в селе Алексеевском.

По данным управления, мероприятия проводятся по краевой госпрограмме "Охрана окружающей среды" и федеральной программе "Развитие водохозяйственного комплекса РФ".

Сообщается, что с 2017 года по 2020 год на Ставрополье было запланировано 43 противопаводковых мероприятия на сумму почти 3 млрд рублей, все работы выполнены или находятся в стадии завершения. В частности, построено 6 км берегоукреплений в пяти населенных пунктах (Зеленокумск, Кисловодск, Ессентуки, пос. Белый Уголь, с. Донская Балка). Выполнена расчистка 32,6 км русел рек Суркуль, Мокрая Буйвола, Берестовка в Андроповском, Благодарненском. Петровском и Грачевском муниципальных образованиях. Ведутся работы по расчистке русел рек Калаус, Карамык в Апанасенковском и Петровском муниципальных образованиях.

"Было обследовано 627 населенных пунктов. Гидрологическими расчетами подтверждено, что в 467 из них прохождение паводковых вод не окажет негативного воздействия на прилегающую территорию. В остальных населенных пунктах установлены зоны затопления, подтопления", - говорится в сообщении.