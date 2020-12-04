Очистные сооружения появятся на мусорном полигоне "Восточный" в Казани

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Строительство очистных сооружений начнется на мусорном полигоне "Восточный" на окраине Казани в 2021 году. Планируется, что это решит проблему неприятного запаха, беспокоящего горожан, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии Казани.

"На мусорном полигоне "Восточный" планируется строительство очистных сооружений для фильтрации свалочной жидкости. Это позволит решить проблему неприятного запаха, беспокоящего жителей. Строительство сооружений собственник полигона - ООО "УК ПЖКХ" (региональный оператор) - запланировал на будущий год. В настоящее время ПЖКХ подготовило проект очистных сооружений пруда-накопителя фильтрата. Уже проведены инженерные изыскания и проводится государственная экспертиза", - говорится в сообщении.

На неприятный запах в районе полигона жители близлежащих территорий начали жаловаться осенью. По мнению специалистов, одна из основных причин появления запаха - завоз на полигон мусора из сельских районов. Морфология мусора изменилась - в нем стала преобладать органика. В процессе гниения органические отходы выделяют больше свалочной жидкости и неприятных запахов, что проявилось спустя спустя год после того, как на полигон начали свозить отходы из других районов Татарстана.

Как отметили в пресс-службе мэрии города, свалочная жидкость собирается в пруду-накопителе. Она используется для усадки слоя отходов и предотвращения возгораний. Сегодня она не проходит очистку и издает неприятный запах. Собственник полигона обязуется построить очистные сооружения в следующем году.

"Принято решение значительно сократить, а в начале будущего года - совсем прекратить завоз отходов на первую карту полигона. Для контроля этого решения проводятся выездные проверки, контроль документов, видеосъемка с использованием коптеров. Также в целях уменьшения неприятного запаха проводится дополнительная пересыпка отходов грунтом и их уплотнение, чтобы замедлить процессы разложения и образования жидкости и газов", - говорится в сообщении.

О полигоне

По данным пресс-службы, первая карта "Восточного" практически заполнена. Высота накопленных отходов достигла отметки в 25 м, появился неприятный запах. Заполнение ускорил, в том числе, завоз отходов из Пестречинского, Лаишевского, Выскогорского, Зеленодольского муниципальных районов. В текущем году они составляют до 22% от собственных отходов Казани.

Ранее заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин сообщил, что хотя вывоз мусора из соседних районов Татарстана в Казань и происходит вынужденно, из-за закрытия полигонов, это все же является нарушением терсхемы обращения с отходами. В адрес руководства региона направили соответствующие обращения. Гиниятуллин заявил о необходимости принять экстренные меры по восстановлению работы муниципальных полигонов в районах республики и прекратить завоз мусора в Казань.