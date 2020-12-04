"Волгабас" в 2021 г. планирует увеличить выпуск автобусов до 1,5 тыс. штук

ВЛАДИМИР, 4 декабря. /ТАСС/. Машиностроительный холдинг "Волгабас" в 2021 году планирует произвести 1,2-1,5 тыс. автобусов, сообщил ТАСС гендиректор группы Алексей Бакулин.

"Пока мы ориентируемся от 1,2 тыс. до 1,5 тыс.", - отметил он.

По итогам 2020 года предприятия группы произведут порядка 450 автобусов, отметил Бакулин. Он также уточнил, что в основной объем выпущенных автомобилей пришелся на второе полугодие, тогда как первое "было не очень удачным", в том числе из-за пандемии коронавируса.

"Волгабас" владеет двумя производственными площадками во Владимире и Волжском (Волгоградская область). По словам Бакулина, оба предприятия взаимозаменяемые, хотя первое специализируется на роботизированной сварке каркасов кузовов, второе - на сборке шасси. Также на обоих заводах проводится финальная сборка автобусов.