Новый лавовый поток на склоне Ключевского вулкана на Камчатке протянулся на 1,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Новый лавовый поток, появившийся на склоне Ключевского вулкана на Камчатке во вторник, протянулся на полтора километра за несколько часов, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Ночью 8 декабря на южный склон Ключевского вулкана начал изливаться новый лавовый поток и за несколько часов спустился вниз на расстояние около 1,5 км. В это же время лавовый поток в Апахончиском желобе на северо-восточном склоне резко сбавил интенсивность", - говорится в сообщении.

В настоящий момент выбросы раскаленного материала происходят на высоту около 400 м над кромкой кратера, в ночные часы над кратером наблюдается яркое свечение.

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ТАСС сообщали, что извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого исполин проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.

Высота Ключевского вулкана составляет 4,8 тыс. метров. Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.