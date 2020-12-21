Все по-настоящему. Об африканских казаках из Краснодара, поющих с особыми чувствами

"Ойся, ты ойся, ты меня не бойся", " Любо, братцы, любо", "Пчелочка златая" — эти и другие песни входят в обычную программу необычного коллектива из Краснодара. Дело в том, что в шароварах, гимнастерках и папахах перед зрителями крутят шашками, поют и танцуют уроженцы Кот-д'Ивуара, Конго и Камеруна, которые приехали в Россию учиться в университетах. Мы узнали, как появился такой необычный коллектив, как найти любовь на другом конце света и остаться в России навсегда

"Однажды мы ехали в автомобиле с одним из наших аниматоров, который прибыл из Африки, и пели разные песни на русском языке, и одна из них была народная. И он так подпел, что это нам всем очень понравилось. Я понял, что это здорово звучит, мы потом обсудили, что действительно было бы классно на одно из мероприятий сделать такой номер", — рассказывает об истории появления "Маруси" художественный руководитель ансамбля Павел Челахов. Опыт работы в краснодарском ивент-агентстве помог Павлу сразу увидеть всю оригинальность идеи. Начало Подготовка первого выступления заняла около месяца. Челахов вспоминает, как сложно было поначалу некоторым участникам объяснять значение казачьих слов — как, например, перевести "крыница", "хуторок"? Таких слов и коренные-то русскоязычные зачастую не знают. Репертуар подбирали из самых известных песен, которые слушатели уж точно приняли бы тепло. Костюмы заказали в одной из фирм, которая шила казачью форму. Узнав, для кого нужны костюмы, там пошли навстречу и сделали хорошую скидку. "Были и смешные моменты. Например, когда в песнях встречались слова вроде "чернявый", "чернобровый", "черноглазый", ребята смеялись, что эта песня точно про них", — вспоминает Челахов. Зрителям выступление понравилось, так в 2011 году коллектив начал свою историю. Главная особенность ребят, говорит Челахов, сразу бросается в глаза — это максимальная искренность, энергетика, практически детский восторг от исполнения.

Описание Художественный руководитель ансамбля "Маруся" Павел Челахов © Личный архив Павла Челахова

"Любая народная музыка — она с нами с детства. Так было, есть и будет во все времена. Мы слышим ее, любим, но часто она теряет свою привлекательность из-за отсутствия настоящих, истинных чувств, близких простым людям. Именно поэтому, когда мы слышим раскрученных певцов, которые поют народные песни, мы им не совсем верим, потому что народная музыка — это бабушка, качающая колыбель, это пахарь, который пришел с работы, взял гармонь и начал петь песни, которые ему пел еще дед. Вот это народная музыка", — объясняет Павел. "Наши исполнители в этом плане совсем как дети — они не умеют имитировать, у них нет двойного дна, они все ощущают по-настоящему. Именно поэтому, когда поют иностранцы, зритель ясно чувствует, что вся энергетика неподдельна", — уверен Челахов. За время существования состав коллектива менялся несколько раз: участники, большая часть которых — студенты краснодарских вузов, заканчивают учебу и возвращаются на родину — проектировать мосты, разрабатывать нефтяные залежи или лечить сограждан. Однако есть и те, кто остался в России, а некоторые успели обзавестись здесь семьями. Создать семью в России Джонатан Теппе приехал в Россию, чтобы отучиться на нефтяника. В коллектив, как он сам рассказывает, его привел друг.

Описание Джонатан Теппе с женой Полиной © Личный архив Джонатана Теппе

"Я приехал в Россию десять лет назад, из которых уже девять лет я в коллективе выступаю. Пришел, потому что друг, который был участником "Маруси", сказал, что нужен барабанщик. А я как раз играю на африканском барабане. Сначала я был шокирован: ведь такого еще не было в России. Когда мы смотрим, с каким восторгом люди относятся к нашему творчеству, нам очень приятно", — рассказывает Теппе. Для Джонатана, в отличие от других участников, погружение в культуру и запоминание песен не вызвало проблем. Как он сам рассказывает, секрет в том, что петь и играть на барабане он начал с детства, помогло и то, что он за год стал весьма прилично говорить по-русски. Пару лет назад Джонатан окончил университет, однако из России не уехал. Отъезду в Кот-д'Ивуар помешала ситуация, которая произошла на одной из репетиций и полностью поменяла жизнь барабанщика. "Мы однажды поехали в студию на запись, и я стою и вижу перед собой девушку. Оказалось что мой друг, тоже участник коллектива, пригласил своих знакомых посмотреть и послушать "Марусю". Мы познакомились, потом я пригласил ее на свидание, и как-то закрутилось. Сейчас Полина моя жена, у нас родились две дочки", — улыбается Джонатан. Теппе уже получает российское гражданство. Это поможет найти работу и в целом, как говорит артист, "организовать жизнь". Из-за коронавируса и введенных в связи с ним ограничений Джонатану пришлось освоить новую профессию. "Вне "Маруси" я работаю в ночном клубе, играю на барабанах, но это было до карантина. Из-за карантина клубы закрыты и выступлений практически нет. Пришлось, как говорится, разработать план Б. Сейчас я работаю в службе такси, вожу людей", — рассказал Теппе. Не оскорблять, а познавать культуру Коллектив существует почти десять лет, за эти годы состав увеличился почти до 30 человек, а выступления на коммерческих мероприятиях позволили выйти на полную самоокупаемость. "Это общеизвестно, что в культуре артистам тяжело существовать без гособеспечения, дотаций, поддержки, спонсоров. У нас ничего этого нет, мы зарабатываем сами, выступая на праздниках по всей России. И это хоть как-то позволяет выживать", — говорит руководитель коллектива.

Сейчас ребятам еще сложнее и приходится осваивать новые форматы выступлений. Например, на День Победы артисты исполнили песню "Смуглянка" в условиях самоизоляции из разных концов света, и это видео собрало массу благодарных и восторженных комментариев. Корпоративов из-за коронавируса пока тоже не предвидится. Однако это не первая сложность, с которой пришлось столкнуться ансамблю. Есть люди, которые воспринимают африканцев, поющих казачьи песни, как оскорбление культурных ценностей. Кроме злобных комментариев и угроз в интернете группа сталкивается и с реальными враждебными действиями — например, в 2016 году казаки Новороссийска сорвали афиши и пытались срывать концерты. Артистов и зрителей тогда защитили, но с такими выходками ребята сталкиваются до сих пор. "Ситуация обстоит таким образом: с нашей стороны есть абсолютное уважение к казачеству, к людям, безусловное. Потому что невозможно не уважать казачество, когда ты поешь песни о казаках в первоисточнике. Неважно, какой цвет кожи, путь на сцену должен быть открыт для всех. Наши певцы ничем не отличаются от прочих, все наши сердца одного цвета", — объясняет Челахов.

Песни в "Марусе" не адаптируются, их действительно исполняют в первоисточнике, поэтому "издевательства над святынями, над формой казаков" в этом творчестве абсолютно нет. Все это могут увидеть лишь те, для кого человек другой расы чем-то отличается от него самого. У самого Павла — настоящие казачьи корни: его предки приехали на Кубань с первыми казачьими отрядами, и до сих пор на Дубинке в Краснодаре его семья владеет кусочком того самого надела первым казакам Екатеринодара. "Для меня казаки — это защитники, люди, которые обладают неповторимым оптимизмом, юмором, светом, несут благую миссию, — некий образ рыцаря, который не может опуститься до националистических проявлений в нашем современном мире", — говорит Павел. Даже возвращаясь на родину, участники коллектива продолжают неосознанно продвигать казачью культуру, в которую погружаются за время работы в "Марусе". Казачьи колыбельные на Африканском континенте Жохана Нсикали попала в группу три с половиной года назад, сейчас она на третьем курсе медицинского университета, после окончания учебы станет акушером и планирует вернуться в Кот-д'Ивуар.

Описание Жохана Нсикали © Личный архив Жоханы-Жоханы Джонатан

"Мне хотелось бы вернуться на родину. Я приехала, чтобы стать врачом, дома они нужны, поэтому хочу вернуться обратно", — пояснила артистка. Но, уверена Жохана, песни и эмоции, которые они вызывают, она забыть уже не сможет. Даже сейчас, общаясь с родными по видеосвязи, она поет им казачьи песни. "И своим детям я обязательно буду их петь, я не смогу их забыть. А вот родители вначале их не понимали, зато сейчас, когда они знают перевод, им очень нравится", — признается девушка. Другой участник коллектива, Куанси Биканти Серж Эдди, рассказал, что вначале ему было сложно учить песни, потому что тогда он только что окончил подготовительный факультет, где иностранцам преподают основы русского языка. "Я в коллективе с 2015 года. Друзья уже были здесь. Поначалу было чуть-чуть сложно: я в то время не очень четко говорил по-русски", — вспоминает Эдди. Позже, когда он начал ходить на репетиции, казачьи песни, наоборот, начали ему помогать учить язык и развивать дикцию. Больше всего Эдди запомнилось выступление на армянской свадьбе. "Почему-то выступать на свадьбах, национальных армянских свадьбах всегда очень весело. Зрители всегда очень хорошо, горячо принимают", — рассказывает артист.

Описание Репетиция на главной городской площади Краснодара © Дмитрий Феоктистов/ТАСС