Инженерные исследования для строительства "Арктик СПГ-1" проведет московская компания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Компания ООО "ИнжГео" стала победителем конкурса на проведение инженерно-геологических изысканий для подготовки строительства грузового терминала по сжижению природного газа компании "Новатэк" "Арктик СПГ-1". Стоимость контракта с петербургским генеральным проектировщиком объектов морского транспорта "ЛенморНИИпроект" составила 89,9 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Признать ООО "Инженерная Геология" победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на предмет: "Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту "Грузовой терминал" (Арктик СПГ-1)". Стоимость договора составляет: 89,9 млн рублей", - говорится в итоговом протоколе аукциона.

Подрядчик, согласно проекту договора, проведет изыскания на территории "Арктик СПГ-1" в Тазовском районе ЯНАО для последующего сооружения грузовых причалов и площадок, инженерных сетей и трубопроводов предприятия "Новатэка". Все изыскания должны быть завершены до 17 мая 2021 года, после чего "ИнжГео" продолжит сопровождение проекта до получения положительного заключения на строительство от Главгосэкспертизы РФ 19 декабря 2021 года.

ООО "ИнжГео" - московская компания, специализирующаяся на выполнении комплексных инженерных изысканий. Согласно официальному сайту "ИнжГео", с 2008 года компания проводила инженерные изыскания для таких инфраструктурных проектов, как магистральный газопровод "Южный поток", магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", "Мостовой переход на полуостров Крым", аэродром "Рогачево" на архипелаге Новая Земля, а также для объектов Московского метрополитена.

"Арктик СПГ-1" - третий проект ПАО "Новатэк" по добыче природного газа и его сжижению. Мощность создаваемого предприятия составит 20 млн тонн СПГ в год. Под управлением "Новатэка" уже действует проект "Ямал СПГ", производящий 17,4 млн тонн топлива в год. В 2022-2023 гг. компания готовит к запуску "Арктик СПГ-2" проектной мощностью 19,8 млн тонн в год.