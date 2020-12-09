Представители КМНС из ЯНАО получат целевое образование в вузе Санкт-Петербурга

ТАСС, 9 декабря. Молодые люди из представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), отправятся на целевое обучение по специальности "Педагогическое образование" в РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург). Всего для ямальцев "забронировано" десять целевых мест, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования регионального правительства в среду.

"В РГПУ имени Герцена (Санкт-Петербург) на 2021-2022 годы забронировано десять целевых мест для студентов КМНС Ямала по специальности "Педагогическое образование". Направление обучения выбрано, исходя из потребности в кадрах. В школах-интернатах ЯНАО востребованы педагоги, детские психологи, преподаватели физкультуры", - сообщили в департаменте.

Там также отметили, что все четыре года обучения для студентов КМНС будут организованы за счет средств окружного бюджета. По данным регионального департамента, на Ямале высока потребность и в преподавателях родных языков народов Севера: ненецкого, хантыйского, селькупского. Сейчас 13 студентов из числа коренных малочисленных народов Севера получают педагогическое образование за счет окружного бюджета.

Кроме того, на 2021 год запланирована также переподготовка учителей начальных классов по специальности "Родной язык и литература". Сейчас между РГПУ им. Герцена и департаментом образования ЯНАО заключается договор о сотрудничестве. За счет окружного бюджета переподготовку пройдут 15 педагогов - выпускников ямальских колледжей, которые сейчас работают в школах-интернатах.

Льготы для обучающихся в регионе

По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова ямальским студентам-отличникам и хорошистам, обучающимся очно, начали выплачивать именные стипендии. Студенты получают поощрение два раза в год в размере 10 тыс. рублей. Студентам из малообеспеченных семей из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в вузах, выплачиваются дополнительные социальные стипендии и возмещаются расходы на оплату проживания в общежитиях. Для них размер ежемесячной дополнительной социальной стипендии увеличен с 1 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Таким образом за год студент получает подспорье в размере 54 000 рублей. Поощрение в 2020 году получили 59 студентов. Компенсация на проживание в общежитиях составляет 24 тыс. рублей в год, при этом она распространяется и на арендное жилье. В этом году поддержку получили 37 студентов.

С 2021 года, сообщали в пресс-службе правительства, с 30 тыс. до 50 тыс. рублей за учебный год увеличится размер выплаты для возмещения расходов при получении первого высшего образования по заочной форме для работающих граждан из числа КМНС ЯНАО, в том числе проживающих в городах региона. Сейчас эта мера доступна только жителям сельских территорий. Как отмечала вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, такая мера востребована среди студентов из числа коренных малочисленных народов Севера. В 2019 году ею воспользовались 119 студентов - все они трудоустроены по тому профилю, по которому получают образование.

Также с будущего года аспиранты из числа КМНС смогут участвовать в региональном грантовом конкурсе департамента по делам КМНС при получении научной степени кандидата наук. Размер гранта составит 100 тыс. руб. на человека. По мнению разработчиков, сообщали ранее в пресс-службе правительства, эта мера поддержки будет стимулировать аспирантов в период обучения уделять больше внимания публикации своих трудов, участию в научных конференциях, этнографических экспедициях для сбора материалов, подготовке к защите научной работы.

С 2020 года впервые на базе Ямальского многопрофильного колледжа апробируется система "образовательного сертификата" для обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе ведущих традиционный образ жизни. Сертификат дает возможность получения среднего профессионального образования выпускникам школ из числа коренных этносов. В 2020 году 58 студентов КМНС, получивших образовательные сертификаты, учатся по 15 специальностям. Директор окружного департамента по делам КМНС Инна Сотруева отмечала, что ранее значительная часть мер была ориентирована на студентов, получающих высшее образование.

О коренном населении Ямала

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002-го по 2010 год численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. (11,5%).

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев, продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах - не более 68 дней).