Еще две мурманские компании стали резидентами Арктической зоны РФ

МУРМАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Статус резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) от Мурманской области получили еще две компании: "Антей Север" и "КМ-Север". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Статус резидента Арктической зоны Российской Федерации получила компания "Антей Север" с проектом по строительству пяти новых краболовных судов и освоению водных биологических ресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне. Еще одна компания, на этой неделе подписавшая соглашение на получение статуса АЗРФ - ООО "КМ-Север" с проектом по созданию объекта придорожного сервиса с круглосуточным режимом работы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инвестпроект "Антей Север" предусматривает ловлю камчатского краба, краба-стригуна (опилио) и заготовку высококачественной продукции, при этом продажа обоих видов морского деликатеса планируется в живом и мороженом виде. Компания планирует создать 140 новых рабочих мест, заявленный объем инвестиций составляет порядка 10,7 млрд рублей.

Что касается проекта компании "КМ-Север", уточнили в правительстве, в рамках проекта предполагается оборудование придорожного кафе "Сoffe Machine", ассортимент напитков и блюд в котором будет включать более 90 наименований. Объем инвестиций в проект составит порядка 6 миллионов рублей, будет создано 7 рабочих мест.

Ранее, в конце ноября, сообщалось, что в Мурманской области 12 компаний получили статус резидента АЗРФ и реализуют инвестпроекты в Лиинахамари, Мурманске, Оленегорске, Кировске, Ковдоре, Умбе и в населенном пункте Белое море. Еще 32 заявки, зарегистрированные на портале arctic-russia.ru в стадии подготовки, на получение статуса резидента АЗРФ могут претендовать также представители малого и среднего бизнеса, так как минимальный порог капитальных вложений сейчас составляет 1 миллион рублей.