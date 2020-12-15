Визит-центр национального парка "Русская Арктика" открылся в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Визит-центр "Арктическое Посольство" - единая эколого-просветительская и образовательная площадка - открылся во вторник в национальном парке "Русская Арктика" в Архангельске, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.

"Арктическое посольство" - это визит-центр национального парка "Русская Арктика" <...>. Центр станет универсальной площадкой для детей и взрослых", - говорится в сообщении. Отмечается, что центр открылся в здании Северного морского пароходства.

Как рассказал ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению и туризму нацпарка "Русская Арктика" Андрей Кунников, целевой аудиторией визит-центра в первую очередь станут школьники и студенты. "Но там смогут побывать и взрослые. Для них у нас <...> будет библиотека, <...> люди смогут прийти, почитать книги на <...> на тему Арктики, вообще высоких широт", - рассказал собеседник агентства.

По данным властей, в перспективе здесь будут созданы интерактивный музей и конференц-зал. "На следующем этапе нами уже будет оборудован полноценный музей. На сегодняшний день он у нас в разработке, есть и дизайн-проект этого музея", - пояснил ТАСС Кунников.

Арктиковедение

Отмечается, что "Арктическое посольство" стало частью проекта "Арктиковедение" национального парка. Как пояснил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит, проект "Арктиковедение" может получить поддержку в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". "Это уникальный проект, развитие которого мы будем поддерживать. У него есть все шансы стать центром номер один в мире, где представлены история, настоящее и будущее Арктики", - отметил глава региона Александр Цыбульский, слова которого привели в пресс-службе.

По данным пресс-службы нацпарка, в новогодние праздники в "Арктическом Посольстве" пройдут мастер-классы по изготовлению из полимерной глины белого медведя и нарвала, объемной арктической открытки и украшений для новогодней ели. В соответствии с программой развития нацпарка, в 2021 году состоится открытие еще одного визит-центра на мысе Желания Новой Земли.

Участие в создании эколого-просветительской площадки при нацпарке "Русская Арктика" приняли разработчики Павловского месторождения. Об этом на встрече в октябре договорились Александр Цыбульский и генеральный директор холдинга "Атомредметзолото" Владимир Верховцев.

Парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в РФ особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.