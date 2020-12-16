В Приморье для привлечения туристов создадут карту местных блюд и продуктов

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья вместе с федеральными экспертами разработают гастрономическую карту, благодаря которой гости и жители региона смогут узнать об уникальных местных продуктах и блюдах. Об этом сообщается в среду на сайте краевого правительства.

"Правительство Приморского края подписало соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией по развитию национального туризма "Агроэкотуризм". Новые партнеры разработают гастрономическую карту Приморья, сделав акцент на популяризации местных продуктов и блюд региональной кухни", - говорится в сообщении.

В агентстве по туризму Приморского края отметили, что целью сотрудничества регионального правительства и федерального проекта "Гастрономическая карта России" является развитие внутреннего и выездного туризма в Приморье - в первую очередь, сельского и гастрономического.

"Гастрономический туризм является одним из наиболее перспективных направлений индустрии отдыха и гостеприимства. Он дает отличную возможность познакомиться с культурой и историей посещаемой страны через изучение кулинарных традиций <…> Наша приоритетная задача - не только привлечь туристов в край, но и создать условия для повторного посещения, расширить туристский сезон, сформировать уважительное отношение к местной культуре и увеличить доход региона от туристского потока, заботясь при этом о комфорте и благополучии местных жителей", - подчеркнул зампредседателя краевого правительства Константин Шестаков.

На основании соглашения "Агроэкотуризм" включит информацию о блюдах и продуктах Приморья в гастрономическую карту России, будет помогать в поиске и продвижении новых блюд региональной кухни, а также займется организацией тематических фестивалей. Кроме того, результатом совместной работы региональных и федеральных экспертов станет создание "Лаборатории дальневосточной кухни", которая поможет с разработкой меню и привлечением партнеров.