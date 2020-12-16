Сироты в Хабаровском крае будут получать социальные выплаты на покупку жилья

ХАБАРОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Законодательная дума Хабаровского края приняла закон о социальных выплатах на покупку жилья детям-сиротам. Это новый для региона механизм обеспечения квартирами сирот, сообщается на сайте краевого правительства в среду.

"Врио губернатора Михаил Дегтярев предложил разработать новый механизм по обеспечению детей-сирот жильем. Теперь помимо покупки и строительства квартир за счет государства, краевой закон, в качестве дополнительной меры, предусматривает возможность предоставления социальных выплат на приобретение жилья в собственность. Деньги смогут получить лица из числа детей-сирот, которые достигли возраста 25 лет и достаточно приспособлены к самостоятельной жизни. Оценивать адаптацию будет специальная комиссия", - говорится в сообщении.

На покупку квартир в собственность средства будут выделяться из краевого бюджета. Размер социальной выплаты будет рассчитываться по формуле 36 кв. м умноженных на среднерыночную стоимость 1 кв. м жилья в регионе. Сейчас формируется список детей-сирот, которые попадают под действие нового закона. По предварительным подсчетам, это более 1,1 тыс. человек. На будущий год в краевом бюджете на обеспечение жильем детей-сирот заложено более 556 млн рублей.

Ранее для детей-сирот квартиры закупались на вторичном рынке, а также строились новые дома. С января 2019 года правила предоставления жилья детям-сиротам изменились: количество квартир для данной категории граждан не может превышать 25% в одном доме. Это существенно ограничило возможности краевых властей по предоставлению квартир именно за счет строительства домов.

В настоящий момент в списке на получение квартир находится 5 221 человек. Региональные власти сообщали ранее, что купят в этом году 159 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, это на 85 квартир больше, чем в годом ранее.