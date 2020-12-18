Спрос на новогодние туры на Ямал вырос в два раза

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Спрос жителей России на туры в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) на новогодние праздники вырос в два раза по сравнению с прошлыми годами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента молодежной политики и туризма правительства ЯНАО.

Из-за пандемии коронавируса в России приостановлено авиасообщение с рядом стран. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых регионах РФ на новогодние праздники введены ограничения.

"Туроператоры Ямала отмечают, что спрос на новогодние туры 2020/2021 минимум в два раза больше по сравнению с прошлыми годами и другими туристическими сезона 2020 года. В наших социальных сетях, на медиаканале VisitYamal прослеживается рост интереса к региону: опытные и начинающие путешественники, блогеры спрашивают, как попасть на Ямал, где найти туроператора, сколько стоят туры", - рассказали в департаменте.

Там добавили, что список туров для гостей Ямала, которые приедут на новогодние каникулы, довольно внушительный. "Это, конечно же, в первую очередь этнография - можно отправиться в стойбище к оленеводам, погостить в чуме, устроить себе информационный детокс вдали от цивилизации. Причем есть возможность отправиться в такое путешествие как всего на один день, так и на целую неделю. А можно встретить новый 2021 год, сидя в уютном чуме с традиционным оливье и шурпой из оленины", - пояснили в правительстве.

Кроме того, туристам предлагается катание на лыжах, снегоходах, пешие прогулки на снегоступах до замерзших водопадов, а также подледная рыбалка. "Если смотреть на загрузку именно туроператоров, то можно говорить о том, что туризм стал более организованным. Путешественники выбирают пакетные услуги, а не самостоятельные поездки", - подытожили в департаменте.

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев, продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней).