На Ставрополье за пять лет на 70% обновили парк школьных автобусов

СТАВРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Более 350 новых автобусов поступили в распоряжение школ Ставрополья с 2015 года, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров. В общей сложности парк школьных автобусов в регионе насчитывает около 500 единиц техники.

"Начиная с 2015 года, парк школьных автобусов в нашем крае обновлен на 351 машину. Но работа продолжается. И школьный автопарк будет регулярно пополняться новой техникой. Для школьников это вопрос не только комфорта, но и безопасности, особенно в отдаленных территориях. Автобусы очень нужны. Ежедневно ими пользуется почти 15 тыс. детей", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

В пятницу школам 22 городских и муниципальных округов Ставрополья передали 28 автобусов. В Буденновском округе новые машины получат школы сел Архиповское и Орловка. "Автобусы оснащены всем необходимым оборудованием, соответствующим последним требованиям безопасности - электронной системой контроля скорости, тахографами, системой ГЛОНАСС. В будущем это позволит безопасно доставлять наших школьников на олимпиады, ЕГЭ, экскурсии, туристические слеты и творческие конкурсы", - написал глава округа Андрей Соколов на странице в Instagram.

В первую очередь в Ставропольском крае меняют автобусы, чей срок эксплуатации приближается к десятилетнему периоду. Машины ежегодно обновляют за счет краевого и федерального бюджетов, а также помощи инвесторов.