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Петербург и Пермский край планируют расширять сотрудничество в экономике и культуре

В частности, прорабатывается вопрос об установке в Перми памятника, посвященного подвигу блокадного Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Пермского края Дмитрий Махонин договорились о развитии сотрудничества регионов в экономической, культурной и других сферах. Стороны планируют подписать соответствующее соглашение и дорожную карту, рассчитанную на последующие четыре года, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации Петербурга.

"Наши предприятия могут открыть представительства в Пермском крае. В их числе те, кто выпускает оборудование для лесозаготовки, угледобывающей отрасли, металлообработки. Также можно расширить поставки продукции судостроения", - привели в пресс-службе слова Беглова со встречи с Махониным.

Отмечается также, что Петербург готов содействовать в продвижении продукции пермских производителей в торговые сети города посредством закупочных сессий. Кроме того, в городе поддержали идею об открытии представительства правительства Пермского края.

Одним из направлений взаимодействия в сфере культуры станет сотрудничество между Пермским театром оперы и балета имени П. И. Чайковского и Мариинским театром. Как сообщил Махонин, соответствующая договоренность была достигнута на встрече с художественным руководителем - директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.

В Смольном также рассказали, что сейчас прорабатывается вопрос об установке в Перми памятника, посвященного подвигу блокадного Ленинграда, а также о переименовании одной из улиц в честь защитников города на Неве. В Петербурге к 75-летию Победы школе № 380 в Красном Селе присвоено имя уроженца Пермского края Героя Советского Союза, защитника блокадного Ленинграда Александра Спирина. В 1975 году его именем была названа улица в Красносельском районе.

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
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