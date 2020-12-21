В Приморье увеличилась популяция краснокнижной кабарги

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Популяция краснокнижной кабарги увеличилась в Приморье. В национальном парке "Земля леопарда" на юге региона сообщили, что парнокопытное животное возвращается на заповедные территории, хотя практически не встречалось там с 1986 года.

"Результаты нового исследования, проведенного учеными с помощью сети фотомониторинга, свидетельствуют о восстановлении ареала этого редкого зверя, что может говорить о росте его группировки на юго-западе Приморья. Анализ показал, что современный ареал кабарги в этой части региона начинается в охранной зоне национального парка "Земля леопарда" на севере и заканчивается в заповеднике "Кедровая падь" на юге. При этом на территории заповедника зверь практически не встречался с 1986 года. Возвращение животного на земли, долгое время им не занимаемые, может свидетельствовать об успешном восстановлении группировки кабарги", - говорится в сообщении пресс-службы "Земли леопарда".

Сотрудник отдела науки национального парка Глеб Седаш отметил, что в начале XX века численность кабарги в юго-западном Приморье была высока, но из-за браконьерства, лесных рубок и других негативных факторов распространение зверя фрагментировалось. "Полученные нами данные показывают, что в условиях особой охраны кабарга не только не исчезла, но восстанавливается в большинстве пригодных местообитаний, несмотря на растущую численность дальневосточного леопарда", - сказал Седаш.

В нацпарке "Земля леопарда" обитают семь видов диких копытных, в том числе пятнистый и водяной олени и амурский горал. В 2019 году на охраняемых территориях "Земли леопарда" фотоловушками было зарегистрировано 97 взрослых леопардов и 31 взрослый тигр. Стабильно высокая численность редких кошек обеспечивается ростом поголовья диких копытных - до 22 тыс. пятнистых оленей, косуль и кабанов.

Исследования фауны млекопитающих ведутся на "Земле леопарда" с 2012 года. Покрывающая территорию сеть фотомониторинга является крупнейшей в России и состоит из 400 автоматических лесных камер.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сбережению экосистемы Дальнего Востока. Кроме того, в октябре прошлого года глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.