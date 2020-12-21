Власти КБР направили более 15 млн рублей на поддержку предприятий туротрасли

НАЛЬЧИК, 21 декабря. /ТАСС/. Предприятия туристической отрасли Кабардино-Балкарии (КБР) получили 15,4 млн рублей господдержки во время пандемии, сообщил ТАСС в понедельник министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

В 2020 году в связи с пандемией организации туркомплекса республики приостановили свою деятельность в период с 28 марта по 9 июля включительно, туристическая отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей экономики.

"Помимо помощи на федеральном уровне, правительством КБР принята мера поддержки туристской отрасли в виде субсидирования юридических лиц, с долей участия КБР в уставном капитале более 25%, осуществляющих деятельность в туристской и санаторно-курортной отраслях экономики республики, в размере 12 тыс. 130 рублей на количество работников в апреле и мае 2020 г. Господдержка также оказана 12 субъектам, осуществляющим деятельность в сфере туризма и санаторно-курортного комплекса на общую сумму 15,4 млн рублей", - рассказал Шогенцуков.

Несмотря на то, что год был непростым, он открыл новые возможности для туризма, добавил он. Жители страны поняли, что путешествовать можно не только за рубежом, но и в своей стране, а страна, в свою очередь, помогла желающим отдыхать на родине финансово - вернула часть расходов, отметил министр, имея в виду программу кешбэка. Программа, в рамках которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в этом году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса.

"Окончательные общие данные по регионам организаторы обещают предоставить в будущем году, пока можно говорить только об итогах первого этапа. За неделю продаж было реализовано 80 туров в Кабардино-Балкарию и 21 раз забронирован отдых в отелях республики на общую сумму около 5 млн рублей. Период пребывания в регионе - семь - девять дней, средняя стоимость отдыха 47,7 тыс. рублей. В проекте принимали участие туроператоры (региональные и федеральные), отели и санатории. Продавались турпродукты по разным направлениям отдыха: горнолыжный, оздоровительный, экскурсионно-познавательный и другие. Основной поток туристов все-таки предпочитает Приэльбрусье, особенно в зимний сезон.

По его данным за 9 месяцев 2020 года республику посетили 386,5 тыс. туристов, что на 19% меньше аналогичного периода прошлого года. "По итогам года надеемся максимально приблизиться к прошлогодним показателям турпотока - 600 тыс. человек. Люди психологически и физически устали сидеть в квартирах, поэтому при первой возможности стараются выехать на природу - кто-то в пределах своего региона, кто-то предпочитает знакомиться со страной", - добавил он.