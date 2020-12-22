Ледовую переправу через реку Дудинку открыли на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Движение по ледовой переправе через реку Дудинку до вертолетной посадочной площадки открыли в Таймырском муниципальном районе на севере Красноярского края. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации района.

Зимой основным видом транспорта, связывающим населенные пункты Таймыра между собой, является вертолет.

"В эксплуатацию ведена ледовая переправа через реку Дудинка. Она используется для перевозки пассажиров с посадочной площадки аэропорта и будет действовать в зимний период 2020-2021 годов", - сообщили в пресс-службе.

Протяженность переправы - 450 метров, ширина - 12 метров. Толщина льда составляет 50 сантиметров, что позволяет проезжать легковому транспорту весом до пяти тонн.

Также началось движение по ледовой переправе "Остров Диксон - поселок Диксон", которая будет обеспечивать транспортное сообщение между островной и материковой частями Диксона.