Бюджет Мурманской области на 2021 год приняли с дефицитом в 4,9%

МУРМАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы приняли четверг в окончательном третьем чтении законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с дефицитом бюджета на 2021 год в 4,9%. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель комитета областной думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин.

"Бюджет региона на 2021 год принят в окончательном третьем чтении, из присутствовавших депутатов "за" проголосовали 26 человек, "против" - двое, воздержавшихся не было. В следующем году общий объем доходов областного бюджета составит 82,4 млрд рублей, объем расходов - 86,4 млрд рублей", дефицит составит 4 млрд рублей, но это меньше 5%", - сказал Пищулин.

Он отметил, что бюджет, как и в прошлые годы, сохранит социальную направленность, он сформирован из 17 государственных программ, на образование, социальную политику и здравоохранение предусмотрен наибольший объем расходов, 17,3 млрд рублей отводится на реализацию программы "Социальная поддержка", более 14 млрд рублей - на "Здравоохранение", на программу "Образование и наука" предусмотрено более 20 млрд рублей.

По мнению Пищулина, обсуждение главного финансового документа региона на всех этапах было сложным, поскольку есть много вопросов, которые требуют дополнительного внимания и финансирования.

"Все эти вопросы мы разобрали на заседании нашего комитета, на профильных комитетах думы, наиболее острые из них, которые требуют первоочередных решений: финансовая поддержка совхоза "Тулома", продолжение ремонта дороги Умбы-Варзуга и приобретение офтальмологического оборудования для областной больницы. Вместе с правительством обсудили, что конкретно можно сделать и уже договорились - в постановлении думы принятом будет прописано, что при ближайшем уточнении бюджета, которое планируется в начале февраля, с учетом того, что федеральные средства будут распределены по субъектам, а мы их можем зачесть в свой бюджет", - пояснил глава профильного комитета облдумы.

В декабре 2019 года облдума приняла закон об областном бюджете на 2020 год с общим объем доходов 73,9 млрд рублей, расходов - 76,9 млрд рублей и с дефицитом 3 млрд рублей.