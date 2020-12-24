Спасти Хасавако. Шесть часов по тундре в минус 30, чтобы доставить малыша в больницу

Мальчик по имени Хасавако живет с семьей в чуме — традиционном жилище коренных народов Севера, покрытом оленьими шкурами. Когда у малыша поднялась высокая температура, родители приняли решение вызвать доктора, хоть и понимали, что путь до их чума займет несколько часов.
"Видимости даже метра не было"
— Сообщение нам поступило 17 декабря — ребенок сутки ничего не ел, у него была температура. Хоть вызов поступил к нам днем, на улице уже было темно, так как у нас на Ямале световой день довольно короткий. На оперативном совещании с администрацией было принято решение о том, что нужно выезжать, поскольку борт санавиации не мог вылететь. Ребенок маленький, принимать решение нужно было очень быстро, потому что счет шел буквально на минуты, — рассказывает начальник поисково-спасательной группы "Ямалспаса" Яр-Салинского поисково-спасательного подразделения Денис Розборский.
По его словам, выезжая на вызов, никто не знал, в каком состоянии находится ребенок. Ясно было одно: медлить нельзя, добраться до малыша нужно как можно скорее. Температура воздуха в тот день была почти минус 30 градусов, шел снег, ветер — до 20 м/с. Ребенок ждал помощи.
Всего в спасательной операции участвовало четыре человека: один из спасателей находился в вездеходе "Трэкол" и был проводником для водителя. Еще два специалиста ехали на снегоходе, вместе с сотрудниками "Ямалспаса" к больному малышу отправился фельдшер из районной больницы.
— Снегоход пробивал дорогу автомобилю, поскольку видимости не было вообще. Буквально настолько, что, выходя из "Трэкола", снегоход мы не видели. Видимости даже метра не было, — вспоминает Розборский, координировавший тот выезд спасателей.
Полная темнота, метель, мороз, но через три часа спасатели добираются до чума. Фельдшер осматривает ребенка и принимает решение об эвакуации в больницу.
— После этого мы на снегоходах добрались до "Трэкола", который был оставлен в пяти километрах от чума. Ребенок отлично перенес поездку. С ним был его старший брат, мама и отец. Все они нормально доехали. Единственное — им было немного непривычно, поскольку они такую технику никогда не видели, — рассказывает Розборский.
По его словам, сначала родители немного опасались вездехода, так как для коренных жителей это диковинный транспорт.
— Изначально они хотели ехать на снегоходе, но тогда мы могли бы усугубить состояние ребенка: могло бы быть переохлаждение, а за ним анафилактический шок, — поясняет представитель "Ямалспаса".
Хасавако был доставлен в Яр-Салинскую районную больницу около 23:00.
"Были серьезные опасения"
Как рассказала главный врач Яр-Салинской районной центральной больницы Татьяна Падерина, на помощь к малышу был отправлен опытный фельдшер Виктор Худи. Однако у персонала оставались опасения, что даже вездеход может не добраться до чума в такую метель.
— Из-за непогоды не было возможности отправить в тундру борт санавиации. В составе спасательной группы был отправлен фельдшер Виктор Худи, который собрал все, что могло понадобиться для спасения ребенка. Для Виктора это был не первый выезд в тундру — он работает в мобильной бригаде более 18 лет. Но в этот день пурга не позволяла видеть дальше вытянутой руки, — вспоминает Падерина.
Она добавила, что расстояние от Яр-Сале до чума составляет всего 50 км. Но плохая видимость вызывала сомнения в том, что чум с ребенком будет найден быстро.
— Было много различных "но". Однако благодаря профессионализму спасателей чум был найден. Фельдшер осмотрел малыша, оказал необходимую помощь, и в 23:00 малыш был в приемном отделении ЦРБ, — рассказывает главврач.
В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, у ребенка была диагностирована ОРВИ по типу простуды.
Родители Хасавако очень благодарны спасателям, которые, несмотря на пургу, смогли найти чум и оказать помощь их ребенку. По мнению отца малыша, это смог бы сделать не каждый.
"Хочу выразить слова благодарности спасателям, фельдшеру и водителю "Трэкола" за то, что, несмотря на пургу, они выехали на назначенную точку и без малейшего блуждания нашли чум. Хотя это их работа, но тем не менее иной человек не нашел бы чум без координат", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Большая часть Ямало-Ненецкого автономного округа расположена за полярным кругом, часть — на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев, лето — не более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней). Яр-Сале находится за полярным кругом, в зоне субарктической тундры, в отрыве от каких-либо автодорог и железнодорожных веток. Основным транспортным средством сообщения села Яр-Сале с окружным центром — городом Салехардом является авиация.
Алена Скользина