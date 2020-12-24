Спасти Хасавако. Шесть часов по тундре в минус 30, чтобы доставить малыша в больницу

Мальчик по имени Хасавако живет с семьей в чуме — традиционном жилище коренных народов Севера, покрытом оленьими шкурами. Когда у малыша поднялась высокая температура, родители приняли решение вызвать доктора, хоть и понимали, что путь до их чума займет несколько часов.

"Видимости даже метра не было"

— Сообщение нам поступило 17 декабря — ребенок сутки ничего не ел, у него была температура. Хоть вызов поступил к нам днем, на улице уже было темно, так как у нас на Ямале световой день довольно короткий. На оперативном совещании с администрацией было принято решение о том, что нужно выезжать, поскольку борт санавиации не мог вылететь. Ребенок маленький, принимать решение нужно было очень быстро, потому что счет шел буквально на минуты, — рассказывает начальник поисково-спасательной группы "Ямалспаса" Яр-Салинского поисково-спасательного подразделения Денис Розборский.

По его словам, выезжая на вызов, никто не знал, в каком состоянии находится ребенок. Ясно было одно: медлить нельзя, добраться до малыша нужно как можно скорее. Температура воздуха в тот день была почти минус 30 градусов, шел снег, ветер — до 20 м/с. Ребенок ждал помощи.

Всего в спасательной операции участвовало четыре человека: один из спасателей находился в вездеходе "Трэкол" и был проводником для водителя. Еще два специалиста ехали на снегоходе, вместе с сотрудниками "Ямалспаса" к больному малышу отправился фельдшер из районной больницы.

— Снегоход пробивал дорогу автомобилю, поскольку видимости не было вообще. Буквально настолько, что, выходя из "Трэкола", снегоход мы не видели. Видимости даже метра не было, — вспоминает Розборский, координировавший тот выезд спасателей.

Полная темнота, метель, мороз, но через три часа спасатели добираются до чума. Фельдшер осматривает ребенка и принимает решение об эвакуации в больницу.

— После этого мы на снегоходах добрались до "Трэкола", который был оставлен в пяти километрах от чума. Ребенок отлично перенес поездку. С ним был его старший брат, мама и отец. Все они нормально доехали. Единственное — им было немного непривычно, поскольку они такую технику никогда не видели, — рассказывает Розборский.