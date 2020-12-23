Морозы до минус 50 градусов ожидаются в некоторых регионах Урала 24 и 25 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Снег, сильные порывы ветра и морозы ожидаются в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) 24-25 декабря. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в эти дни похолодает до минус 50 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 24 декабря] облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный. В отдельных районах метели, гололед, отложение мокрого снега на проводах. Температура воздуха ночью - минус 5-10 градусов, при прояснении - минус 16-21, на Крайнем Севере - минус 26-31, порывы ветра - до 15-17 м/ с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что температура воздуха днем в четверг опустится до минус 29 на Крайнем Севере, в пятницу - до минус 34 ночью, до минус 26 днем.

По данным Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", в Тюменской области ожидается резкое понижение температуры. Так, резко понизится температура в Уватском районе - до минус 24 - минус 29 градусов. В пятницу, 25 декабря, температура воздуха сохранится на уровне минус 27 градусов, ночью опустится до минус 37 градусов. Главное управление МЧС по Тюменской области попросило граждан не выходить на улицу без крайней необходимости.

В Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, ночью в четверг по северу и востоку региона ожидаются морозы до минус 40-45, днем - до минус 35-40, местами снег, в пятницу ночью будет до минус 45-50 градусов, днем - до минус 39-44. В Ямало-Ненецком автономном округе в четверг ожидаются морозный туман и изморозь, ночью - морозы до минус 40, к пятнице в ночные часы местами похолодает до минус 52, днем - до минус 49.

В Курганской области таких сильных морозов до конца недели не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр. Ночью похолодает до минус 24, днем - до минус 20, выпадет небольшой снег. Аналогичная ситуация в Челябинской области: в пятницу ночью похолодает до минус 20, днем - до минус 15, в четверг возможен снег, гололед и порывы ветра до 12 м/с.