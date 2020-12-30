Лыжи, гирлянды и дезинфекция: Северный Кавказ готовится встречать туристов и Новый год

Города и курорты Северо-Кавказского федерального округа во время новогодних каникул ежегодно встречают десятки тысяч туристов. Пандемия внесла коррективы в новогоднюю программу, но россияне активно бронируют это направление. Корреспонденты ТАСС узнали, как на Северном Кавказе создают праздничную атмосферу и соблюдают противоэпидемические меры

Все регионы Северного Кавказа в 2020 году приняли решение об отмене массовых новогодних мероприятий. Тем не менее от украшения городов перед Новым годом не отказались — праздничное настроение создают на улицах гирляндами, световыми инсталляциями, новогодними баннерами с пожеланиями и поздравлениями. Новогодний трамвай и концерты на свежем воздухе В Ставропольском крае, где находятся города-курорты Кавказских Минеральных Вод Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки, для въезжающих установлена двухнедельная самоизоляция. Однако человек может не ждать две недели, если по приезде сдаст тест на наличие коронавируса, который покажет отрицательный результат.

В учреждениях культуры региона действует регистрация по QR-коду, такая же система работает в ресторанах и барах, которым разрешено принимать посетителей до 23 часов. В центре Ставрополя в этом году впервые установили светодиодные деревья, и теперь фотографиями "светящегося леса" жители города делятся в социальных сетях. На улицах появилось больше 10 тыс. метров светодиодных лент, 600 светящихся композиций, несколько десятков новогодних елей. На центральной площади Ставрополя открылась традиционная резиденция Деда Мороза. В 2020 году помещение оборудовали рециркуляторами, заходить к новогоднему волшебнику гости будут по очереди, каждому из них предложат антисептики и маски. Кроме того, впервые Дед Мороз со Снегурочкой устроят предновогодний рейд по районам города — для встречи со сказочными героями не обязательно будет ехать на центральную площадь.

В самих городах-курортах Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье тоже подготовились к празднику. В Кисловодске 20-метровую ель установили возле Октябрьских ванн, по всему городу появилась новогодняя иллюминация, а на привокзальной площади установили пятиметровую матрешку. В Пятигорске перед праздником начал курсировать новогодний трамвай. Украшенный гирляндами, он проезжает практически по всему городу. Перевозить пассажиров по вечерам трамвай будет до конца новогодних каникул. В Железноводске отказались от праздничных гуляний в курортных парках 31 декабря и до утра 1 января. Санатории города поддержали решение властей и не будут проводить "новогодние огоньки". В городе ждут большое количество туристов — уровень бронирования уже приближается к 100%, поэтому развлечения для гостей все-таки подготовили. Концерты, праздники и народные забавы пройдут с 1 по 6 января только на открытом воздухе, их продолжительность должна быть не больше часа. В городе будут строго следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Для создания безопасных условий проводят регулярную дезинфекцию общественных пространств, в учреждениях культуры установили рециркуляторы. Дед Мороз в маске, за столом — одна семья В Грозном, как и во всей Чечне, в период пандемии въезжающим необходимо предъявлять справку об отсутствии коронавируса, полученную не раньше чем за два дня до поездки (для проезда транзитом справка не нужна). Кафе и рестораны продолжают работу в обычном режиме с соблюдением необходимых противоэпидемических мер. По сообщению администрации, в праздничном оформлении города в 2020 году решили выдержать единый стиль, используя только теплые цвета. Высота главной новогодней ели республики составляет около 40 метров, украшают ее около 4 км гирлянд и 4,5 тыс. игрушек.

Власти Владикавказа в Северной Осетии, несмотря на пандемию, решили не лишать детей традиционного посещения Дома Деда Мороза. В этом году он будет встречать малышей в медицинской маске и перчатках. Кроме того, на праздниках во Владикавказе будут работать новогодние ярмарки, для детей всю зиму будет открыт парк аттракционов. В целом в регионе готовы принимать туристов без проведения тестирования, но в масках и на социальной дистанции. Кафе и ресторанам разрешено работать в Северной Осетии до 23 часов. — Конечно, в условиях пандемии первым условием является безопасность здоровья горожан. Но ограничить от праздника все же нельзя, поэтому решено проводить мероприятия со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, — пояснили ТАСС в администрации города. В Ингушетии отменены массовые мероприятия любого типа, а кафе и рестораны могут работать только до 19 часов. По информации пресс-службы главы республики, в регионе отменено традиционное празднование Нового года на площади Алания в административном центре республики — Магасе, концерты будут проходить онлайн и транслироваться на местном телеканале. Тем не менее в Магасе, который в период новогодних праздников является центром притяжения туристов, провели работу по праздничному оформлению города и объявили конкурс для городских предприятий на лучшее оформление заведений общепита и магазинов.

В Дербенте, самом посещаемом туристами городе Дагестана, в новогодние праздники ждут большое число гостей, основные праздничные мероприятия проведут на открытом воздухе. — Новогодние мероприятия будут проводиться на площади с ограничением количества людей. Мы уже установили елку, по высоте она третья в России — 40 метров. Готовимся устроить оригинальный фейерверк — в прошлом году он бил прямо из елки, что будет на этот раз — пока сюрприз. В штатном режиме будет работать Дербентский музей-заповедник — это в основном открытые пространства, поэтому ограничений на посещение нет, — рассказала ТАСС представитель городской администрации. По ее словам, в дни новогодних праздников в Дербенте будут работать рестораны и кафе, однако при их посещении придется соблюдать ряд ограничений. — За столом должны сидеть члены одной семьи, между столами должно быть достаточное расстояние, на входе проводится обязательная дезинфекция рук. Новогодние банкеты проводиться не будут, — уточнила представитель администрации. Балаклава вместо маски Горнолыжные курорты Северного Кавказа в предстоящие каникулы будут работать в штатном режиме. Но, как и в крупных городах округа, на их территории принято решение отказаться от массовых новогодних мероприятий. Любителей горнолыжного спорта ждут проветриваемые и продезинфицированные подъемники, все прокатное оборудование также регулярно дезинфицируется, а каждый посетитель обязан носить маску — не обязательно медицинскую, достаточно будет и обычной при катании балаклавы. Как сообщили ТАСС в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР, туристы забронировали почти 100% номерного фонда курортов Карачаево-Черкесии на новогодние праздники. Бронирование на новогодние выходные началось с середины 2020 года. По данным министерства, даты с 1 по 10 января являются самыми востребованными на курортах республики. В этот период ожидается более 150 тыс. туристов. — Развитие инфраструктуры горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии влечет постоянный рост туристического потока в регион. В результате на настоящий день забронировано более 95% номерного фонда к новогодним праздникам, — рассказали в министерстве. Альпинистская учебно-спортивная база "Безенги" в Кабардино-Балкарии, которая обычно работает летом, готова принять гостей в этом году и зимой. База будет работать с 25 декабря и в течение всех новогодних каникул. Главный плюс, как отмечают на самой базе, — тихий отдых, эмоциональная разгрузка, возможность отвлечься от городской суеты.

Описание Альпинистская учебно-спортивная база "Безенги", Кабардино-Балкария © Елена Афонина/ТАСС