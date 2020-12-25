Более 2,3 млрд рублей направят в Северной Осетии на развитие отдаленного района

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят более 2,3 млрд рублей до 2023 года на развитие самого отдаленного Моздокского района. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития республики Казбек Томаев.

"В 2021 году на социально-экономическое развитие Моздокского района будет направлено 655,2 млн рублей, в 2022 - 1,67 млрд рублей. План мероприятий уже определен и утвержден правительством республики", - сказал Томаев.

На 2022-2023 годы запланировано строительство родильного дома в город Моздок на 45 коек, в 2023 году будет проведена реконструкция врачебных амбулаторий в поселке Притеречном и селении Виноградном.

Будет построена и школа-интернат в Моздоке, школа в селении Кизляр и станице Черноярской. Планируется благоустройство общественных и дворовых территорий, трудоустройство граждан по программе комитета республики по занятости населения, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Выделенные средства будут направлены также на содержание дорог общего пользования местного значения, изготовление проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности.

Кроме того, появились межбюджетные трансферты в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На эти цели Моздоку как победителю из федерального бюджета выделят 70 млн рублей, из средств муниципального образования - 10,2 млн рублей.

Как сообщалось, Моздокский район является самым отдаленным и одним из самых проблемных в регионе. По данным местных властей, в районе не хватает мест в детских садах, в очереди находятся порядка 800 человек, дороги требуют ремонта, нужно построить водозабор для городских нужд, десяток лет не могут завершить строительство второй очереди очистных сооружений и канализации. В Моздокском районе выращивают ячмень, пшеницу, рапс, подсолнечник и другие сельскохозяйственные культуры. Здесь проживают более 86,9 тысячи человек.